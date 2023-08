Hétfő este megkezdte a középdöntős szereplést a magyar fiú kézilabda-válogatott a horvátországi U19-es világbajnokságon. A csoportkört három győzelemmel, százszázalékos teljesítménnyel megnyerő együttes kezdésképp a portugálokkal találkozott a második szakaszban.

Hatékony védekezés, magabiztos támadójáték – ezek jellemezték a magyarok játékát az első félidőben, amelynek az első perceiben máris 3–0-ra húztak el; közel hat percet kellett várni az első kapott gólra. A folytatásban sem lassítottak a fiatalok, a félidő derekán többször hétgólos is volt az előnyük, majd a hajrában is elhúztak 15–8-ra a Kis Ákos szövetségi edző vezette játékosok, akik végül 16–11-es előnyből vonulhattak el a szünetre. A balátlövő Kovács Tamás ihletett formában kézilabdázott, az első harminc percben mind a nyolc lövése utat talált a portugál kapuba, nem bírtak vele a védők.

Amilyen jól alakult magyar szemszögből az első, olyan rosszul a második félidő. Bár először magyar gólt figyelhettünk, mégsem kellett sok, hogy a portugálok eltüntessék a hátrányukat: nyolc perc alatt 7–2-t futottak, tíz és fél perc elteltével pedig kiegyenlített a portugálok beállója. Kovács továbbra sem lassított, a bombájával ismét a magyaroknál volt az előny, majd rádobott még kettőt, így továbbra is előnyből kézilabdázhattak a fiatalok, majd az utolsó tíz percet is háromgólos fórral kezdhették meg, a hajrában azonban kisiklott a magyar szerelvény. Az 55. percben újra döntetlen állt az eredményjelzőn: a hajrára visszaálló Csörgő passzolt a pályán kívülre, amiből aztán az üres kapuba talált be a portugál csapat, amely ezt követően kettő perc alatt elrendezte a két pont sorsát.

A vereség ellenére maradt esély a továbbjutásra; a magyar válogatott kedden a horvátokkal találkozik a középdöntő utolsó fordulójában.

Magyarország–Portugália 29–31 (16–11)

Magyarország: Lovistyek, Radvánszki (kapusok), Balogh, Csörgő 4, Czabula, Fekete 1, Hermann, Kathi 2, Kovács 14, Molnár 1, Nagy, Szepesi 2, Szűcs, Terjék 3 (2), Tóth 2, Török-Vida. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 14, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4.