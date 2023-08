Kiss Virág a kaposvári Berzsenyi Dániel Általános Iskolába járt, s akkoriban még nem is sportolt semmit.

– Néha édesapám vitt el lovagolni, először az volt a szívem csücske, de mivel már kiskoromban is elég magas voltam, így felmerült, hogy mi lenne, ha elkezdenék valami más sportágat is – emlékezett vissza Kiss Virág. – Megpróbáltam először a kosárlabdát, aztán annyira nem volt meggyőző számomra, így maradtam a lovaglásnál, a kosarat csak hobbi szinten csináltam az iskola mellett. Egy idő után ez valamiért megváltozott bennem, így ottragadtam a Kaposvári Mágusok Egyesületnél, Körmendiné Hajdu Gyöngyi és Schreck Katalin voltak az edzőim, ők voltak azok, akik megszerettették velem ezt a sportot. Az elején egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy ez lesz az, ami majd a későbbiekben tényleg ilyen szintekre el fog juttatni, úgyhogy miattuk vagyok most itt ahol vagyok. Nagyon szerettem a társaságot, van egyébként a mai napig is egy-két volt kaposvári csapattársam, akivel tartom a kapcsolatot, emlékeim szerint nagyon jó edzéseink voltak jó hangulatban, nagyon jó volt a csapatösszhang nálunk. Ahogy a kaposvári kosárlabdával eljutottunk már komolyabb szintekre, akkor egyre több lehetőség nyílt előttem, utána kerültem Nagykanizsára.

Kiss Virág kisebb kihagyással három évet játszott Kaposváron a Mágusoknál, utána költöztek el Nagykanizsára a sport miatt. Ott szintén három évet töltött, majd újabb hármat Pécsen, utána ismét volt egy kisebb szünete, egy kosárlabdamentes időszaka. Amikor visszatért a sporthoz, ugyancsak három évet játszott Szekszárdon, majd visszakerült Pécsre újabb három évre.

– Az előző szezonban Pécsen játszottam a PEAC-nál, sikeres idényt zártunk, mert a Magyar Kupában úgy, hogy szerintem senki nem számított rá, a Miskolc ellen tudtunk győzni és ezáltal döntőt játszottunk – emelte ki a huszonöt éves kosárlabdázó. – A kupa-ezüstérmünk nagyon szép eredmény, a bajnokságban viszont az ötödik helyen végeztünk, ami nyilván nem az a helyezés volt, amit a szezon elején szerettünk volna és amit a csapat elé kitűztek. De sok nehézségünk volt, játékost is cseréltünk, úgyhogy azért ez is egy szép eredmény. Az Európa Kupában továbbjutottunk a csoportból és utána még mentünk két kört, erre is büszkék lehetünk. Ez a három év, amit Pécsen töltöttem nagyon jó és nagyon szép volt, rengeteget fejlődtem és nagyon sok kaput kinyitott most az, hogy ott ilyen játékosokkal, edzőkkel dolgozhattam együtt.

Ezért is nyílhatott olyan lehetőség Kiss Virág előtt, hogy a következő évadot a török Cukurova Basketbol együttesénél kezdi meg.

– Most vágok bele először a légióskodásba, ettől nagyon izgatott vagyok – hangsúlyozta. – Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az egyik legjobb barátnőm – aki kiskorom óta a válogatottban csapattársam és Szekszárdon is játszottunk együtt – is ehhez a csapathoz igazol, úgyhogy nem leszek egyedül. Nyilván nagy céljaink vannak, ez a török gárda tavaly az Euroligában a második helyen végzett, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a szezon is nagyon sikeres lesz. Biztos nem lesz egyszerű ennyire távol lenni a családomtól és a barátaimtól, de úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy elérjem a célokat, amiket kitűztem magamnak és ahova el szeretnék jutni a kosárlabdával.

A felnőtt válogatottba először négy éve hívták be, akkor volt a nemzeti együttes Európa-bajnokságon, azelőtt az utolsó selejtezős ablak előtt került be, ahol már Székely Norbert volt a szövetségi kapitány, ahogy jelenleg is. A 2023-as Európa-bajnokság bronzcsatáján 82–68-ra alulmaradt Franciaországgal szemben a Kiss Virággal fellépő magyar válogatott, így a negyedik helyen végzett, amivel az olimpiai selejtezőn való részvétel lehetőségét is kivívta. Magyarország a kilencvenes évek vége óta az egyik legjobb tornáját zárta ezen az eseményen.

Ljubljana 20230618 Kosárlabda 2023 nõk nõi Európa bajnokság EB Magyarország Szerbia Fotó Koncz Márton Nemzeti Sport csapat öröm Kiss Virág

Fotó: Koncz Márton

– Nagyon jó volt ez az Európa-bajnokság, nagyon hosszú idő után értünk el egy nagyon jó eredményt – fogalmazott a 195 centiméter magas center. – Úgy érzem, ebben még mindig lehetett volna egy kicsit több, az elődöntő egy kicsit bosszant, hogy nem sikerült, de erre kell építkeznünk és úgy kell előre tekintenünk, hogy ez a kezdet, illetve az alapja valaminek, valamint ennél még több, még jobb dolgok fognak születni. Nagyon jó tapasztalat volt, hiszen tényleg egy fiatal csapatunk volt és megmutattuk Európában mindenkinek, hogy igenis számolnia kell velünk. Egyénileg nagyon örülök neki, hogy fontos tagja voltam az együttesnek és fontos perceket tölthettem a pályán. Bízom benne, ezt tényleg innen folytatjuk tovább és akár jövőre ott tudunk lenni az olimpián is.

Kiss Virág nagyvonalakban a jövőbeli terveit is elárulta.

– Van egy terv a fejemben, hogy az mennyire fog megvalósulni, az majd eldől – mondta Kiss Virág. – Vannak olyan céljaim, amiket szeretnék elérni mindenképpen, mielőtt abbahagyom a kosárlabdát, ilyen például az olimpiára kijutni vagy akár az Amerikai Ligában játszani. Előzetesen azt mondanám, ameddig azt érzem, hogy a testem bírja és tényleg fizikálisan úgy érzem, hogy ezt még tudom csinálni, addig mindenképpen fogom csinálni, aztán meglátjuk, hogy mi fog közbe szólni vagy mi nem.