A magyar szakembert júniusban az előző idényben ötödik Siófok női csapatának élére nevezték ki, a Balaton-parti együttes azonban nem kapta meg az NB I-es induláshoz szükséges licencet, így a tréner most váltott.

Az izlandi klub Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Koi Endre - aki dolgozott a magyar férfi utánpótlás-válogatottaknál, valamint a férfi NB I-ben a Balmazújvárosnál és az Orosházánál is - augusztus 1-jén aláírta két évre szóló szerződését, a cél pedig, hogy gárda a közeljövőben kiharcolja a nemzetközi kupaszereplést.