Csurgói KK – Balatonfüredi KSE 27:26

– Hosszú idő után léptünk újra pályára és két hét kemény munka van mögöttünk. Öt új játékos érkezett, a csapatba történő beépítésük pedig jó ütemben halad – értékelt Baranyai Norbert vezetőedző. – Ennek megfelelő volt a terhelés és a játékpercek beosztása. Természetesen örülök a győzelemnek, de ez másodlagos. A fő cél az volt, hogy játékba lendüljünk és meccskörülmények között is kipróbáljuk a védekezésben- és támadásban gyakorolt taktikai elemeket. Az első félidő nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de a folytatásban levetkőztük a kezdeti megilletődöttséget és jó játékkal fordítottunk. A játéklehetőséggel érezhetően mindenki próbált élni, így a jövő szempontjából bizakodó vagyok.

RK Celje – Csurgói KK 30:28

– A Celje rendszeresen a BL-ben szerepel, más szintet képvisel. Ezért is öröm számomra, hogy képesek voltunk felvenni az általuk diktált gyors tempót, amit ráadásul tartani is tudtunk. A csapatot folyamatosan forgattam, különféle összeállításokat próbáltunk ki. Sok jó megoldást láttam, a második játékrészben még vezettünk is. Úgy érzem, hogy a Balatonfüred ellen látottakhoz képest egy szintet ismét léptünk előre. Hasznos mérkőzés volt, több tekintetben is pozitív meglepetéssel.

Csurgói KK – SKKP Brno 31:22

– Megfelelő ütemben haladunk, ott tartunk ahol előzetesen terveztük. Kisebb sérülések hátráltatják a közös munkát, de szerencsére hamarosan újra mindenki bevethető lesz. Jó mentalitású játékosokkal erősödtünk, mindenki gőzerővel dolgozik, és úgy látom, hogy egy összetartó társaság van kialakulóban. A felkészülésből három hét van hátra, és ha ilyen ütemben haladunk, a bajnoki rajtra jó állapotban lehetünk. Természetesen szeretnénk már az első fordulóban a Veszprém ellen is bizonyítani, de a bajnoki rajt tekintetében a hazai, Eger elleni találkozó lesz mérvadó és fontos.

A Csurgói KK a hétvégén ismét Szlovéniába utazik. Baranyai Norbert együttese egy rangos, négycsapatos tornán lép pályára, melynek helyszíne Novo Mesto, a résztvevők pedig a házigazda ZRK Krka mellett a horvát ezüstérmes RK Nexe, és a szlovén bronzérmes RK Trimo Trebnje lesznek.

A felkészülési meccsnaptárban az előzetesen tervezettekhez képest változás, hogy augusztus 22-re bekerült egy az NB I/B-s Győri ETO-UNI FKC elleni hazai találkozó. A bajnoki főpróbára végül augusztus 24-én kerül sor idegenben, az MRK Sesvete vendégeként. A 2023/34-es szezont pedig a hónap utolsó vasárnapján, a Telekom Veszprém otthonában kezdi meg a Csurgói KK, mely egy héttel később a QHB Eger ellen vívja első hazai tétmérkőzését a Sótonyi László Sportcsarnokban.