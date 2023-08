Annyira magabiztosan kezdték a találkozót a magyarok, hogy 5–0-nál már időt is kellett kérnie az afrikai csapatnak. Mondjuk ezután meg is szerezték az első pontjukat, majd vissza is zárkóztak egyre, mondjuk elsősorban nem a maguk erejéből, hanem mert ekkor a magyarok kezdtek el belehibázni. Egyenlíteniük szerencsére nem sikerült, s ezután a hazaiak is jobban koncentráltak, úgyhogy rövidesen megint sikerült ellépni. 17–11-nél jött a második kameruni időkérés, de most elmaradt a feltámadás és a nyolc szettlabdából Erőss Mirtill már a másodikat beütötte.

A második játszma elején kétszer is vezetett az afrikai csapat – amely amúgy remekül mezőnyözött, de a támadásbefejezésekkel már meggyűlt a baja –, de aztán átvették az vezetést és az irányítást a magyarok, illetve meg is léptek négy ponttal. Kőnig Gábor feladót cserélt, nem sokkal később pedig a meccsen először időt kért, mert az ellenfél felzárkózott egy pontra. Ez hatott is és Radnai Luca nyitássorozatával rövidesen újra négy lett a különbség. Ekkor a vendégek kértek időt és 15-nél egyenlíteni is tudtak. Újabb pihenő következett, s sikerült megtartani a vezetést, de ekkor alaposan meg kellett küzdeni ezért, de 20–20-nál megint egyenlő volt. Szerencsére ezt követően viszont már nem tudtak pontot szerezni ebben a játszmában az afrikaiak.

Egy ötössel nyitották a harmadik szettet a magyarok, úgyhogy jött is az időkérés. Most nem használt, úgyhogy 9–0-nál már a másodikat is kikérte a kameruni mester, de csak végül 12 után szerezték meg az első sajátjukat, igazából azonban az is egy széles magyar ütés volt. 14–1 után pedig egy rossz nyitás hozta a második pontjukat. Teljesen elment az afrikaiak önbizalma, a hazaiaké meg a tetőfokára hágott, s ekkor tényleg nem ismertek elveszett labdát a lányok. 18–5-nél szerezték az első saját pontjukat a kameruniak, de ekkor már a cserejátékosok voltak a pályán a magyaroknál, hiszen Kőnig Gábor mindenkinek játéklehetőséget adott. Végül tizenegy meccslabdája volt a hazaiaknak, amiből a harmadikat sikerült értékesíteni.

Magyarország–Kamerun 3–0 (17, 20, 15)

Szeged, 500 néző. Vezette: Malichi, Geukes.

Magyarország: Jámbor 8, Radnai Lili 11, Tóth, Radnai Luca 12, Erőss 10, Fekete 10. Csere: Baksa (liberó), Vértes, Nagy, Tarr, Botyánszki 1, Gergácz 2. Szövetségi edző: Kőnig Gábor.

Kőnig Gábor: – Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem ilyen meccsre számítottam. Helyenként ugyan kissé szorosabb volt, mint vártam, de ez annak köszönhető, hogy a tegnapi mérkőzés elég sokat kivett belőlünk mentálisan. Amikor ment a játék, akkor nagyon ment, amikor nem, akkor meg szenvedtünk. Pont jókor jön a szünnap, hogy egy kicsit regenerálódni tudjunk és rápihenni a folytatásra.

A csoport állása: 1. Kína 3 győzelem/3 mérkőzés, 9 pont (9–0 szettarány), 2. Egyiptom 2/2, 6 (6–0), 3. Magyarország 2/3, 6 (6–3), 4. Argentína 1/2, 3 (3–3), 5. Chile 0/3, 0 (0–9), 6. Kamerun 0/3, 0 (0–9).