– Még 1988-ban Balatonbogláron alapította meg édesapám, Karsai Lajos a vitorlásiskolát, s ehhez csatlakoztam 2000 körül – elevenítette fel Karsai Gábor, a Karsai Vitorlás Iskola vezetője. – 2003-ban, édesapám halála után, vettem át a sulit, s azóta feleségemmel, Tímeával üzemeltetjük tovább, de most már a két gyermekünk, Balázs és Dávid is besegít. Közben, 2007-ben, jött egy nagy mérföldkő az életünkben, hiszen Boglárról Balatonlellére, a BL YachtClubba tettük át a székhelyünket, ahol meg tudtuk valósítani az álmainkat, hiszen itt minden lehetőség adott volt ahhoz, hogy a nyári szünetben fiatalokat tanítsunk. Minden sportág alapja az utánpótlás, hiszen ahhoz, hogy a felnőttbázist ki lehessen építeni, először le kell tenni az alapokat, azaz meg kell ismertetni, szerettetni a gyerekekkel a vitorlázást.



A vakáció alatt hat-hét turnust szerveznek, s maximalizálják a résztvevők számát.

– Nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra, nem csak a vízen, a szárazföldön is – tette hozzá Karsai Gábor. – Alap a mentőmellény és a mentőhajó, s folyamatos edzői felügyelet mellett zajlik a munka. Mielőtt vízre szállnak a gyerekek, megtanulják, hol kell ülni a hajóban, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni a vízen. Általában tíz–tizenkét fiatalt fogadunk, velük úgy tudunk foglalkozni, hogy mindent meg tudunk nekik tanítani, átlátjuk a parti és a vízi mozgásukat is, így teljesen biztonságban vannak.

A tábor egy-egy turnusa hétfőtől péntekig tart, az első nap megtanítják azokat a dolgokat, amit a vízen fognak majd csinálni.

– Ezt lejegyzetelik a gyerekek, hogy otthon is tudjanak majd tanulni – avatott be a részletekbe Karsai Gábor. – Délután már kimegyünk a Balatonra, ahol elsajátítják a gyerekek, miként lehet irányítani a hajókat, de először még csak evezővel közlekednek. Ez az alapja annak, ha kedden szelet fog a vitorlájuk, akkor magabiztosan suhanjanak a vízen. Természetesen az edző végig ott van velük, s folyamatosan információkkal látja el a tanulókat. Ami kevésbé megy a vízen, azt utána átbeszéljük a parton. Vannak visszajáró gyerekek, olyanok, akikkel szinte minden esztendőben találkozunk, egy kisfiúnak például az idei már a negyedik turnusa volt, de a heti érkezők közül legalább hárman-négyen már biztosan jártak nálunk.

Finoman fogalmazva is elég szeszélyes az idei nyár, azaz nem mindig lehet szelni a magyar tenger habjait a viharos szél vagy éppen a szakadó égi áldás miatt.

– A legrosszabb, ha esik az eső, azt nem szeretjük – fogalmazott Karsai Gábor. – Mert a teremben azért nehezebb lefoglalni a táborlakókat, de olyan tematikus előadásokat tartunk, ami érdekli őket. Vannak kártya- és társasjátékaink, melyek a vitorlázás alapjait ismertetik, de vannak videóink, filmjeink a vitorlázásról, s ilyenkor sokat gyakoroljuk a csomókötéseket.

A zárónapon rendeznek egy házi vizsgát: a gyerekeknek meg kell kötniük a három alapcsomót, tesztlapot töltenek ki, melyet természetesen értékelnek is.

– Erre azért van szükség, hogy ők, a szülök, s mi is lássuk – hangsúlyozta a Karsai Vitorlás Iskola vezetője –, van haszna a tábornak, a legügyesebbek pedig díjakat kapnak.