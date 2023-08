A 210 centiméter magas sportoló 2000-ben született Győrben és már nagyon fiatalon, 2014-ben Németországba igazolt, ahol az Ulm csapatánál kosárlabdázott egészen 2021-ig, amikor is Kecskemétre szerződött.

Fazekas Máté korábban tagja volt az U16-os és az U18-as magyar válogatottnak is, illetve az utóbbi időszakban többször kapott meghívót a felnőtt magyar nemzeti együttes keretébe is. A klasszikus centerposzton bevethető játékos Kecskeméten már dolgozott együtt a somogyiak új vezetőedzőjével, Váradi Kornéllal és egy idényre szóló szerződést kötött a klubbal, amelyben a 15-ös mezszámban fog játszani.

Érvényes szerződéssel rendelkezik a Kometa Kaposvári KK-val Halmai Dániel, Paár Márk, Puska Bence. Bogdán Benedek és a csapatkapitányunk, Krnjajszki Borisz pedig nem régiben hosszabbított. A felnőttkeret tagja maradt Hajduk Attila Dominik, Szőke Bálint és a „nagyokkal” készül majd az U20-as társulat oszlopos tagja, Fehérvári Csegő is. Jó hír, hogy Hendlein Roland is marad a csapatnál.

– A tehetség egy adottság, az, hogy milyen játékos lesz a sportolóból, a mentalitásától is függ, ahogy attól is, megtudja-e lépni azokat a szinteket, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valakiből profi sportoló váljon – nyilatkozta korábban Váradi Kornél. – Ezen kell következetesen dolgozni a fiatalokkal, érezzék, tudják, mit, miért csinálnak, mitől lesznek jobbak. Fontos, hogy nem szabad nagy elvárásokat támasztani feléjük, mert ahogy a sajtótájékoztatón is említettem, a fiatalok beépítése mindig hullámvasút.

A jelenlegi játékoskeret: Krnjajszki Borisz, Halmai Dániel, Derek Jackson, Paár Márk, Remy Abell, Puska Bence, Szőke Bálint, Bogdán Benedek, Fehérvári Csegő, Milos Koprivica, Fazekas Máté, Hajduk Attila Dominik.