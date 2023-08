Már az előny kiharcolásában is óriási mázlijuk volt, hisz Eördögh jobb oldali beadásába olyan szerencsétlenül nyúlt bele Vékony, hogy az a léc alá vágódott. Szegény embert az ág is húzza, ugyanis a 32. percben jött Vágó sérülése, ami miatt át kellett szervezni csapatát Dragan Vukmirnak! Varjas került a védelembe, aki erős a középpályás labdaszerzésben, ráadásul a kapu elé is "odaér". Ezt utóbbit igazolta, hogy Vágó remek kiugratása után épp őt buktatta a kifutó Dúzs és az ezért megítélt tizenegyesből egyenlített Nagy Richárd.

Nem volt igazán "friss" a hazai csapat, hisz ez egy hét alatt a harmadik meccsük volt, ráadásul a fülledt meleg sem tett jót a játékuknak, így kevesebb labdaszerzésük volt az ellenfél térfelén, de ez akkor remekül sikerült! A 39. percben Nagy Richárd a vezetést is megszerezhette volna, ám Bocskay a gólvonalon mentette a lövését! Az első félidő egy óriási balatoni pechsorozat volt...

A szünetet követő első lehetőség Böndi fejese volt, aki Major beadása után bújt ki a védők közt és bólintott mellé (52.p.), majd jött a már említett Holman bomba huszonötről a felső lécre (55.p.), ami után Nagy Richárd is elengedett egy hasonló rakétát, ám Dúzs bravúrral védett (57.p.). A folytatásban Polényi is tesztelte Dúzst (63.p.), majd Simon akaszkodott össze Vékonnyal, akit – a lelátóról úgy tűnt –, hogy megütött. Megúszta mindezt egy sárgával... A hajrában végül megjött végre a balatoniak szerencséje, Winter kiugratása és Polényi csúsztatása után Major jobbról becselezte magát a kapu előterébe és Kálnoki-Kis mellett ballal kilőtte a jobb felső sarkot. Remek szóló volt, hibátlan befejezéssel!

Merkantil Bank Liga – 5. forduló

BFC Siófok – Budapest Honvéd FC 2–1 (1–1) Siófok, Városi Stadion, 2000 néző. Vezette: Rúsz Márton (Rózsa Dávid, Márkus Péter) BFC Siófok: Winter – Vágó G. (Girsik, 32.p., Nemes 90.p.), Vékony, Debreceni Á. – Polényi, Varjas Z., Kitl M., Böndi – Major G. (Tóth T., 90.p.), Nagy R. (László D., 58.p) – Dénes (Menyhárd, 58.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Budapest Honvéd FC: Dúzs – Kovács N. (Lovric, 57.p.), Szabó A., Kálnoki-Kis, Benczenleitner – Eördögh (Átrok, 87.p.), Bocskay, Adorján (Simon B., 57.p.) – Kocsis D., Holman (Keresztes, 75.p.), Krajcsovics (Haragos, 75.p.). Vezetőedző: Pinezits Máté. Gólszerzők: Nagy R. (23.p. – 11-esből), Major G. (88.p.), ill. Vékony (12.p. – öngól)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: ”– Gratulálok a fiúknak, mert megérdemelten nyertek. Nagyon nagy akarattal játszottak, felvállalták a küzdelmet, s ennek a vége csak a győzelem, illetve a velejáró három pont lehetett.”

Pinezits Máté: ”– A vezető gólunkig nagy vonalakban az működött, amit elterveztünk. Onnantól kezdve viszont már nem tudtuk érvényesíteni az akaratunkat.”