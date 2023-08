– Tizenegy éves koromban ismerkedtem meg jobban a röplabdával, amikor még Svájcban éltem – kezdte Lavinia Maiorano. – Ezt követően a családommal Hollandiába költöztünk, itt pedig több helyi csapatban is megfordultam, például az US Amsterdamnál is, a holland első osztályban pedig két évig a Team Eurosped együttesét erősítettem. A tavalyi évet Szlovákiában, a Volleyproject UKF Nitra csapatánál töltöttem, innen érkezek majd Magyarországra, azon belül Kaposvárra.

A KNRC csapatát erősíti még a kanadai Caylee Parker. A huszonhárom éves, 180 centiméter magas szélső ütő az egyetemi éveit Connecticutban töltötte, ahol kiemelkedő játékosa volt az UCONN egyetemi együttesének.

– Immáron tizennégy éve, egészen pontosan kilenc éves korom óta űzöm ezt a sportágat – mondta Caylee Parker. – Komolyabban az egyetemi éveimben fejlődtem, hiszen öt esztendőt töltöttem a connecticuti egyetemen az UCONN csapatánál. Az első profi évemet tavaly kezdtem meg Görögországban, és innen teszem most át a székhelyemet Magyarországra, Kaposvárra. Rendkívül izgatott vagyok, hogy csatlakozhatok a csapathoz az előttünk álló szezonban, a szurkolók majd a 14-es mezben találkozhatnak velem a Kaposvár Arénában.