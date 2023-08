Godó Panna szülővárosában, Békéscsabán ismerkedett meg gyermekkorában a röplabdával, s azóta űzi a sportot. A BRSE csapatától az MTK Budapesthez került, ez idő alatt a korosztályos válogatottakban is bemutatkozhatott, 2021 nyarán a DVTK-hoz szerződött, ahol a csapatkapitányi szerep is rá hárult. A fiatal szélső ütő a 2022/2023-as szezonban érkezett a KNRC együtteséhez, ahol tavaly meghatározó játékos volt, az egyik olyan röplabdázó volt, aki a legtöbb időt töltötte a pályán, s 197 pontot szerzett. A stábbal megegyeztek, hogy a következő idényben is a Kaposvár gárdáját erősíti.

– A tavalyi szezonom jól sikerült, sok játéklehetőséghez jutottam és úgy gondolom, hogy a bizalmat, amit kaptam, azzal tudtam élni – kezdte Godó Panna. – Amikor vége volt az idénynek, leültünk tárgyalni a stábbal és szerették volna, hogy maradjak, ahogy én is, így közös megegyezéssel jövőre is itt leszek Kaposváron. Mivel békéscsabai vagyok és az is egy kis város, így nem volt újdonság, hogy egy kisebb városban élek. Kaposvár nagyon tetszik, nyugis, lehet jó éttermekbe menni, a lányokkal is tudunk csapatprogramokat csinálni, illetve az is jó, hogy a közlekedéssel nem megy el sok idő, gyorsan meg lehet közelíteni mindent.

A KNRC együttesénél Godó Pannán kívül Bodovics Hanna, Szedmák Réka, Rády Boglárka és Radnai Luca maradt a tavalyi keretből, s hét légiós érkezett, a három brazil, Isadora Nicolai, Adriani Vilvert, Sara Dias, a francia Pauline Martin, a portugál Marta Hurst, a kanadai Caylee Parker és a holland Lavinia Maiorano.

– Az új játékosok nagyon szimpatikusak, általában az elején azért mindig kicsit nehézkesen kezdünk el beszélgetni, főleg most, hogy a külföldiek vannak többségben, így nyilván angolul folyik a kommunikáció – fogalmazott a szélső ütő. – De szerintem mindenki nagyon nyitott és próbálkozunk minél többet kommunikálni mind a pályán és mind pedig a pályán kívül is.

Godó Panna maximálisan kihasználta a nyári szünetet, hogy utána teljes erővel vissza tudjon térni a kemény munkába.

– Nagyon jól telt a nyaram, sokat voltam a barátaimmal, párommal, családdal, amit ugye szezon köznem nem nagyon tudok megtenni, így ezt a nyáron be kellett sűrítenem – emelte ki a huszonöt éves játékos. – Voltam nyaralni a barátnőimmel, születésnapot is ünnepeltem, szóval volt minden, pihenés is persze. Az első labdás edzésünk elég fárasztó volt, nyilván ennyi szünet után nehéz újra belecsöppenni abba, hogy érintem a labdát. De jó volt újra mozogni igazán intenzíven.

A szélső ütő májusban először kapott meghívót a felnőttválogatottba, mely akkor Svédországba utazott felkészülési meccseket játszani a házigazdával. Az első mérkőzésen kikapott a magyar válogatott 3–2-re, Godó Panna kezdőként kapott helyet és kilenc pontot szerzett. A második összecsapáson 3–1-re nyertek a vendégek, itt Godó már csereként lépett pályára és négy egységet termelt.

– Nagyon meglepődtem, amikor felhívtak telefonon, és behívtak a válogatottba, hirtelen nem is nagyon tudtam felfogni, de nagyon örültem neki – hangsúlyozta. – Nagyon jó ott a légkör a csapatban, ugye közösen edzünk, így egész könnyen össze lehet szokni. A meccsek szerintem jól sikerültek, az egyikben szoros vereséget szenvedtünk, a másikat pedig megnyertük, így egész jól sikerült az a másfél-két hét, amit ott töltöttem. Az új szövetségi kapitánnyal, Alessandro Chiappini-vel még nem dolgoztam együtt, így mutatott meg mondott új dolgokat, meg vannak idősebb, rutinosabb játékosok, akiktől el lehet lesni még egy-két dolgot. De ha nyáron más edzővel dolgozunk, mint szezon közben, akkor is sok új dolgot lehet tanulni.