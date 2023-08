Gyors, futóteljesítményben is erős tizeneggyel álltak fel a balatoniak, a három védő előtt ezúttal négy középpályással szerepelt és az elől játszó Girsiket az egyik oldalról Dénes, a másikról pedig Menyhárt támogatta. Mivel nem öt középpályással álltak fel ez hordozott magában némi kockázatot, ám nyerni akartak a vendégek, ami nem csak a felállásban, hanem a pályán elvégzett munkájukban is visszatükröződött! Igyekeztek a kezdéstől a hazai labdakihozatalokat "legyilkolni", ami remekül működött, az első félidőben egyértelműen nekik állt az a bizonyos zászló! Sok minden visszaköszönt abból, ami legutóbbi szezon utolsó tíz fordulójában őket jellemezte, labdaszerzés után azonnal, szinte első szándékból indították a támadásaikat, nem volt felesleges labdatartás, oldalpassz, volt viszont futás és rengeteg – sikerrel megvívott – párharc. A legnagyobb lehetőség az első negyvenöt percben Girsiké volt, ám hiba fordult remekül a tizenhatoson belül, nem talált kaput!

A remek nyitó játékrész után, a másodikat kissé álmosan kezdték, amire rá is fizettek, már Pinte lövése is jelezte, ebből baj lehet, majd az meg is érkezett, miután az egy perccel korábban sárga lapot kapó Vágó ellen büntetőt ítélt Lovas játékvezető, amit Ádám magabiztosan értékesített! Nem estek össze Kitlék, újra elkezdték űzni-hajtani a házigazdákat, Varjas lövése (52.p.) után jött is az egyenlítés, amihez Tóth kapus óriási bakija is kellett (53.p.). Egy bal oldali felpörgő, léc alá tartó beadást nézett el, ütött saját kapujába, de az is lehet, hogy a felugró Dénesről került a hálóba a játékszer, ezt a lelátóról nehéz volt megállapítani.

A folytatásban aztán mindkét együttes eldönthette volna a három pont sorsát! Előbb Vágó blokkolt a gólvonalon, majd Major adott meccslabdát Dénesnek, ám ziccerénél hatalmasat mentett fekve Papp Milán! A folytatásban Dénes szolgálta volna ki Majort, azonban nem jutott el hozzá az átadása, mert az utolsó utáni pillanatban megint érkezett egy becsúszó láb! Polényi is hárított egyet a jobb kapufánál, Winter már verve volt, de valahonnan odaért! Dragan Vukmir az utolsó tíz percre Nagy-Kolozsvárival beállításával próbálta stabilizálni együttesét, a fiatal középpályás be is találhatott volna, ám Major indítására bravúrosan reagált Tóth kapus, aki 20-25 méterre kifutva becsúszva megelőzte őt! Hozzá kell tenni, a négy perc hosszabbításban nagyon beszorultak a magukat kihajtó vendégek, ám az egy pontot nem engedték ki a kezükből.

Merkantil Bank Liga – 4. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – BFC Siófok 1–1 (0–0)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 500 néző. Vezette: Lovas László (Belicza Bence Péter, Vrbovszki Pál)

Kolorcity Kazincbarcika SC: Tóth B. – Szekszárdi M., Heil, Papp M., Süttő (Kotula, a szünetben) – Csilus T., Szabó B. (Kártik, 67.p.) – Ternován (Székely K., 75.p.), Ádám F., Pekár (Kurdics, 67.p.) – Pinte (Gyurkó, 82.p.). Vezetőedző: Csábi József.

BFC Siófok: Winter – Vágó G., Vékony, Debreceni Á. – Polényi, Varjas Z., Kitl M., Böndi (Szedlár, 88.p.) – Menyhárt (László D., 63.p.), Dénes (Nagy-Kolozsvári, 80.p.) – Girsik (Major G., 63.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Ádám F. (49.p. – tizenegyesből), illetve Tóth B. (53.p. – öngól)