Ahogy arról már korábban írtunk, több mint tízéves első osztályú története során először kizárólag magyar játékosokkal vág neki az E.ON férfi vízilabda OB I., valamint a BENU Magyar Kupa kihívásainak a Kaposvári VK. A magyar élvonal már oszlopos tagjának számító kaposváriak így a felkészülés előtt elköszöntek légiósaiktól, csütörtökön pedig bemutattak új igazolásaikat.

– Négy játékost igazoltunk, akikkel, úgy gondolom, erősödött a csapatunk – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Dőry Farkas és Baj Marcell korábban már szerepelt Kaposváron, Kósik Soma Újpestről, míg Fülöp Bence Szentesről érkezett hozzánk. Bízom benne, hogy könnyen beilleszkednek és minőséget hoznak a csapat játékába.

A 29 éves, korábban Debrecenben, Miskolcon és Pécsen is védő Kósik Soma az UVSE együttesétől a KVK kapujába.

– Vártam már a felkészülést, hiszen régóta szerettem volna együtt dolgozni Surányi Lászlóval, akivel Pécsen még csapattársak voltunk – mondta Kósik Soma. – Az edzések és a körülmények nagyszerűek, remélem a szezonkezdet is az lesz.

A 32 esztendős Fülöp Bence legutóbb Szentesen vízilabdázott, de korábban volt a Szolnok, a Budapest Honvéd és a Vasas játékosa is.

– Örültem a Kaposvár megkeresésének – fogalmazott Fülöp Bence. – Úgy gondolom, egy remek társaság van alakulóban, jól érzem magam a csapatnál. Az elmúlt két évem nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, így előrelépés a karrieremben az, hogy ide igazoltam.

Az új igazolások közül a nagykanizsai nevelésű, 25 éves Baj Marcell egy hároméves szegedi kitérőt követően tért vissza a somogyi vármegyeszékhelyre.

– Szép uszoda és remek társaság fogadott, jól érzem magam újra Kaposváron – mondta Baj Marcell.

Magyar és szerb bajnokként tért vissza egykori csapatához Dőry Farkas. A jelenleg 29 éves pólós még fiatalon, a 2013/2014-es idényben erősítette a KVK csapatát, majd Szentesre igazolt. Később játszott a Ferencváros, a Miskolc a Debrecen és a Szolnok együtteseiben is, utóbbival magyar bajnoki címet szerzett. Emellett kipróbálta magát légiósként, a szerb Partizan Belgárddal bajnokságot nyert, míg a francia Montpellierrel a Bajnokok Ligájában is megmutatta magát a balkezes játékos, akire a válogatottnál is felfigyeltek.

– A Kaposvár ajánlatából az volt a legszimpatikusabb, hogy csak magyarok alkotják a keretet – mondta Dőry Farkas. – A vezetőedzővel régóta ismerjük egymás, van egy közös pont is: mindketten szerb bajnokok vagyunk. A körülmények fantasztikusak, az új uszoda főként, így minden adott, hogy elérjük a céljainkat.

Az új igazolások bemutatkozására nem kell sokat várni, hiszen augusztus 18.-án és 19.-én a kaposvári Virágfürdő ad otthont a BENU Magyar Kupa A csoportjának, melyben a házigazda Kaposvári VK mellett az UVSE, a PannErgy-Miskolc és az EPS-Honvéd küzd majd a legjobb nyolcba kerülésért.

– Továbbjutást várok a kupában, még akkor is, ha nemrég kezdtük el a közös munkát – tette hozzá Surányi László. – Egy új csapat épül, hiszen négy-öt fiatal ifistával teljes a keretünk, akik meg fogják kapni a lehetőséget, hogy mennyit, az rajtuk múlik.