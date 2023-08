A szlovénok kezdték jobban a mérkőzést, a magyaroknak a támadásbefejezésük mellett a nyitásfogadásuk is dadogott, így annak ellenére is hátrányban voltak, hogy az ellenfél viszonylag sok ajándékponttal segített. Chiappini időkérése után állandósult a különbség, de a magyar térfélen is mindig a lehető legrosszabbkor jött egy rontás, így közelebb zárkózni nem tudtak. A mezőnymunka sem volt az igazi, a szlovén támadók jó hatékonysággal dolgoztak, s mivel blokkokból és ászokból extrapontokat is tudtak hozni, végig vezetve szerezték meg a vezetést.

A második játszmára visszatért a magyarok egy nappal korábbi, lengyelek elleni lelkesedése, s hárompontos hátrányukat hamar eltűntették. Szoros volt a mérkőzés, egyik válogatott sem tudott nagy előnyt kialakítani. A magyaroknál Németh volt a fő pontfelelős, míg a túloldalon jobban megoszlottak a terhek a játékosok között. A hajrára kétpontos hátrányban Kisst Török Kata váltotta, de a következő két labdamenet is a riválisé lett, így nehéz helyzetbe kerültek a magyarok. A végjáték nem hozott újabb fordulatot, így biztossá vált, hogy nem jutnak nyolcaddöntőbe.

A harmadik szettre maradt az előző végjátékában pályára küldött Pintér Andrea, de az ő beállása sem javított a magyar csapat teljesítményén. A szlovénok minden játékelemben jobban teljesítettek, s előnyüket folyamatosan növelték. A magyaroknak ugyan voltak fellángolásai, de a ki nem kényszerített hibák száma is magas volt, így a rivális közel tízpontos előnyt épített ki, s végül simán, 86 perc alatt lezárta a mérkőzést.

A magyarok a csoportkör szerdai zárásán, lapzártánk után a világbajnok szerbekkel csapnak össze.

Magyarország–Szlovénia 0–3 (–19, –18, –16)

Gent, 400 néző. Vezette: Simonovic, Ewald.

Magyarország: Lászlop, Boskó 1, Glemboczki 10, Nacsa-Pekárik 5, Németh A. 18, Kiss G. 5. Csere: Tóth F., Kertész (liberók), Petőváry 1, Berkó, Török, Pintér 1. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.