Bukott már el a BFC Siófok a Vukmir-éra alatt, ám talán most fordult elő első alkalommal, hogy esélyük sem volt a pontszerzése, amit jól mutat, hogy a kezdés után öt perccel már kettővel vezethettek volna a házigazdák! Fásultan, kedvetlenül játszottak, csak idő kérdése volt mikor kapitulálnak, az első angyalföldi találat után pedig már nem volt megállás a lejtőn... Érthetetlen hova lett az a csapat, mely a legutóbbi három bajnokin öt pontot szerzett, eltűnt az akarat, a sebesség, ami például legutóbb idegenben, Kazincbarcikán jellemezte őket... Semmi veszélyt nem jelentettek annak a Vasasnak a kapujára, mely a megelőző öt fordulóban tíz (!) gólt kapott!

Egy biztos, Vágó sérülése nagyban közrejátszott az eredményben, hisz Varjas lett a helyettese, ami nem tett jót a középpályás labdaszerzésnek, a piros–kékek szinte akadálytalanul jutottak el Winter kapuja elé! A szünet után, kétgólos hátrányban próbálta már ezt orvosolni Dragan Vukmir, Polényi került Varjas helyére, utóbbi pedig fellépett a középpályára, ám ez már késő volt, ráadásul nem is hozta a várt eredményt! Talán ha nem kettő, hanem csak egy a hátrányuk az szünetben, ám mikor kapjon gólt egy csapat, ha nem az első félidő hosszabbításban! Nem kérdéses, egy belső védőre nagy szükség lenne... Borzasztó volt ezen az estén Debreczeniék koncentrációja, az első három kapott gól szögletből és bedobásból esett! Ez azért is volt idegesítő, mert a nyolcvanötödik percig minden lehetőségüket elrontották a házigazdák! Az persze más kérdés, hogy örülhetnek a balatoniak, hogy ennyivel megúszták, Winter ugyanis több nagy ziccert védett a végére – Dragan Vukmir leginkább nem erre, hanem a következő bajnoki(k)nak szóló cseréi után – teljesen széteső csapatát megóvva a még nagyobb kiütéstől.



Merkantil Bank Liga – 6. forduló

Vasas FC – BFC Siófok 4–0 (2–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1105 néző. Vezette: Nazsa Tamás (Márkus Tamás, Tőkés Róbert)

Vasas FC: Uram – Szivacski, Pávkovics, Baráth B., Deutsch L. – Hidi M. (Szilágyi Sz., 82.p.), Urblík – Radó (Tóth M., 62.p.), Holender (Hinora, 62.p.), Bakti (Girsik A., 65.p.) – Novothny (Zimonyi, 82.p.). Vezetőedző: Desits Szilárd.

BFC Siófok: Winter – Varjas Z. (György N., 82.p.), Vékony, Debreceni Á. – Polényi, Kitl M. (Nemes, 82.p.), Girsik Á. (Szedlár, 65.p.), Böndi – Major G., Dénes (László D., 65.p.) – Nagy R. (Menyhárt, a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Novothny (21.p.), Pávkovics (45+2.p.), Tóth M. (70.p.), Urblík (85.p.)

MESTERMÉRLEG

Desits Szilárd: – Mind a játékkal, mind az eredménnyel elégedettek lehetünk. Jól álltak bele játékosaim a meccsbe, ezzel a mentalitással kell tovább mennünk az úton.

Dragan Vukmir: – Sokkal jobb volt a Vasas, nem volt kérdéses a győzelme. Rosszul játszottunk, nem alakítottunk ki helyzeteket, a hazaiak pedig kihasználták hibáinkat. Az idei leggyengébb teljesítménnyel rukkoltunk ki.