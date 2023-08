Augusztus 16. és 20. között Slovenj Gradec adott otthont a Slovenia Ball fiú tornájának. Az U14-es magyar fiú kosárlabda-válogatott Montenegróval, Lengyelországgal, Bosznia-Hercegovinával és Szlovénia "fehér" csapatával került egy csoportba. A magyar keretet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sportolója, Gáspár Benedek is erősítette.

Rögtön az első nap két mérkőzést játszottak a magyarok, és két fájó vereséget szenvedtek. Reggel Montenegró ellen félidőben 12, három negyed után pedig 11 ponttal vezettek még. 49–62-es állás után aztán egy 13–2-őt produkált a délszláv együttes a záró 10 perc elején, ezzel gyakorlatilag ledolgozta hátrányát (61–64). 68–72 után viszont egy 12–2-vel átvette a vezetést, és meg is nyerte a meccset Montenegró (82–78). Gáspár Benedek kilenc pontot dobott.

Az első nap utolsó találkozóján is pályára léptek, ezúttal Lengyelország volt az ellenfél. A forgatókönyv hasonló volt ezúttal is: a félidőben 10 ponttal még a mieink álltak jobban, a hátrányukat pedig csak megfelezni tudták a lengyelek az utolsó felvonás előtt. Annyi volt a különbség, hogy itt a 39. perc elején is mi álltunk jobban 4 ponttal, de innen csinált egy 8–0-át az ellenfél ellenfelünk, Papp Gergely hármasa pedig csak minimálisra tudta csökkenteni a vereség mértékét, a győztes kilétén nem változtatott (67–68). Gáspár Benedek tizenöt kosarat szerzett.

A második napon a bosnyákok ellen folytatták, és itt már a félidőre eldöntötték a találkozó sorsát, ekkor 20 ponttal vezettek. A fordulás után a harmadik negyedben voltak gondok, de a negyedik játékrészt ezúttal meg tudták nyomni, nagyon sima sikert arattak ezzel, 28 ponttal nyertünk (47–75). Gáspár Benedek ötször talált be a gyűrűbe.

A harmadik nap a szlovének egyik csapatával mérkőzött meg Ferenczi Tamás együttese. Ezúttal a kezdés nem volt olyan lehengerlő, de a félidőben 7 ponttal vezettünk, és ezúttal a fordulás után is mi irányítottunk gyakorlatilag végig – a vége ezúttal 23 pontos magyar siker lett (81–58). Gáspár Benedek négy kosarat dobott.

A következő játéknapon az 5-8. helyért folytathatták, miután a B csoportban a harmadik helyet szerezték meg a magyarok. Az A csoport negyedikjével, Ukrajnával csaptak össze, de kiegyenlített első félidő után az ukránok megléptek a harmadik felvonás végére. Az utolsó 10 perc azonban ezúttal nekünk sikerült parádésan: a 28 pontig jutó Szafkó és Nagy vezetésével 32 pontot szórtunk csak ebben a negyedben, ezzel valósággal állva hagytuk északkeleti szomszédunkat, és megnyertük az összecsapást (82–68). Gáspár Benedek ezúttal a kezdőben kapott helyet és négy pontot szerzett.

Az utolsó napon az 5. helyért léptek pályára, méghozzá Horvátország korosztályos csapata ellen. Hullámzó, de összességében kiegyenlített első félidő után gyakorlatilag végig fej-fej mellett haladt a két együttes. A 36. perc közepén 69–75-öt mutatott az eredményjelző, de a horvátok innentől kezdve összesen egy pontot tudtak felírni a táblára. A magyarok Szafkó, Papp és Gáspár Benedek kosaraival fokozatosan dolgozták le hátrányukat, az utolsó perc kezdetén a vezetést is átvették (77–76), és nem is engedték már ki azt a kezükből, ezzel megszerezték az ötödik helyet (79–76). Gáspár Benedek szintén kezdő volt és tizenkét kosarat értékesített.