A kispesti klub tájékoztatása szerint 650 jegyet kaptak elővételben, de ezen felül is vélhetően fognak érkezni kispesti szimpatizánsok a találkozóra, így a lelátói hangulattal nem lesz probléma. A szurkolóik ráadásiul látványos vonulásra készülnek, mely 17:30-kor indul a Jókai parkból a Révész Géza utcai Stadionig.

Ennek a kilencven percnek egyértelmű esélyesei a vendégek, akik közül többen – a két klub közti korábbi kooperációnak köszönhetően – megfordultak Siófokon. Keresztesnek egy, Benczenleitnernek négy bajnoki jutott, Eördögh viszont negyvenhétszer húzta magára a sárga–kék mezt, melyben öt találatig jutott. Nem lehet panasz a teljesítményére, ahogy a tizennégy meccsen két gólt elérő Kerezsiére sem, aki fontos láncszem volt Dragan Vukmir 3–5–2-es formációjában! Ebben a szezonban Horváth Milán mellékszereplő ugyan a fővárosiaknál, a somogyiaknál viszont főszerepet játszott a legutóbbi a nyolcadik hely megszerzésében, összesen hetven bajnokin szerepelt már náluk. A helyén játszó, harmadosztályból érkező Vékony teljesítménye egyre inkább fejlődik ebben a háromvédős rendszerben, ám Horváth jobban segítette a támadásokat mélységi passzokkal, ívelésekkel. Ezek most leginkább Vágótól érkeznek felemás sikerrel...

Hét nap alatt már harmadszor meccselnek a csapatok, így döntő lehet, hogy fizikálisan, illetve mentálisan mennyire lesznek frissek a labdarúgók. Mindkét együttes a fiatalokra épít, a legutóbbi fordulóban a BFC Siófok kezdőjének az átlagéletkora 22,3 év volt, míg a Budapest Honvédé 24 év, vagyis remélhetőleg a sebességgel nem lesz gond. Bár azért hazai oldalon aggodalomra ad okot, hogy a Tiszakécskei LC elleni második félidőt már azért "megnyomták", majd utaztak Kazincbarcikára oda–vissza, ahol a szezon eddigi legtempósabb meccsét játszották.

Az említett két bajnokiból csak egy–egy pont jött össze, aminél talán többre számítottak, így jó lenne a kispestiek ellen legalább egy döntetlent elérni. Ehhez a meccs elején nagyon kell koncentrálniuk, mert ellenfelük öt góljából három az elő harmincegy percben esett! Az eddigi négy bajnokijuk három – Aqvital FC Csákvár, HR-RENT Kozármisleny, Tiszakécskei LC – első félidejét megnyerték, egyszer pedig iksszel – Nyíregyháza Spartacus FC – mentek szünetre! Több remek labdarúgója van a kispestieknek, Benczenleitner bal oldali előretöréseire különösen figyelni kell, aki már két találatnál jár, amivel a klub házi gólkirálya. Utóbbi ráadásul szeret a balatoniak ellen játszani, hisz szerzett már gólt elleniük még győriként! Kerezsi képességeit is jól ismerik Dragan Vukmirék, a semlegesítése kulcskérdés, ahogy a szlovák bajnok ŠK Slovan Bratislavától igazolt Holmané is, aki kiváló képességekkel megáldott, nem véletlenül szerepelt a magyar válogatottban, de Eördögh is remek – ahogy manapság mondják – box-to-box középpályásnak számít ebben az osztályban. Nem könnyű tehát a feladat, ám ha sikerülne hasonló tempóban futballozniuk Böndiéknek, mint tették azt Kazincbarcikán és ehhez társulna egy eddig még nem látott minőségű kapusteljesítmény, akkor bizony okozhatnának meglepetést neves riválisuknak!