Pázmándi Zsófia 2022 januárjában kapott lehetőséget, hogy kiutazzon Kanadába a HTI Stars jégkorongcsapathoz, ahol három hónapot töltött el. Szeptembertől pedig az Ontario Hockey Academy együtteséhez került, ahol egy teljes szezont játszott.

– Az OHA-n az U22-es csapatban játszottam, teljesen más szint volt, más hokit játszottak, mint a HTI Stars – kezdte Pázmándi Zsófia. – Miután leérettségiztem, ki tudtam menni Kanadába egy egyetemi felkészítő évre, így kerültem az OHA-ra, amely egyben bentlakásos iskola volt. Nagyon jól éreztem magam idén, jó volt a társaság és sokat tanultam.

A fiatal sportoló a New York állambeli SUNY Plattsburgh egyetem csapatához igazol, amely egy divízió III-as együttes.

– Nem pontosan ide szerettem volna menni, jobban örültem volna, hogyha divízió I-be fel tudok kerülni, de a covid helyzet miatt nem adódott úgy lehetőség, hogy ezt meg tudjam valósítani – fogalmazott a húszéves csatár. – Persze még van rá esélyem, mert bármikor el tudok igazolni, csak egy évet le kell játszanom mindenképpen. A Plattsburgh egy nagyon jó üzleti és közgazdasági iskola, én a business szakra megyek és ezzel szeretnék majd valahogy elindulni. Voltam egy campus látogatáson, ott megismertem pár jövőbeli csapattársamat, akik nagyon aranyosak voltak, megnézhettem egy edzésüket is és egy jó hangulatú, kedves társaságnak gondolom őket. Maga az intézmény is nagyon szép, jó helyen van, az előző sulimtól másfél órányira helyezkedett el, így könnyen meg tudtam őket látogatni. Augusztusban fogok kimenni, igazából kicsit izgulok, mivel még nem voltam olyan helyen ilyen messze, ahol ne ismerjek senkit, ráadásul én leszek az egyedüli európai játékos a csapatban. De nagyon várom már, miután annyira elfogadóak voltak a csapattársak és annyira tárt karokkal vártak már az első alkalommal is. Úgyhogy nem félek attól, hogy ne tudnék beilleszkedni. Az elején biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz az angol nyelvvel boldogulni, mert még a középiskolai dolgok is elég húzósak voltak néha, de bele fogok jönni, hiszen sokkal jobb az angolom, mint volt másfél éve. Nyilván ez természetes, mivel minden nap azt hallgatom és gyakoroltam, de nagyon segítőkészek a professzorok meg a csapattársak is.

Pázmándi Zsófia áprilisban részt vett a második felnőtt világbajnokságán, ám kiestek az A csoportból, így jövőre a divízió 1/A-ban szerepelnek majd.

– Sokkal több szerepet kaptam, mint az első világbajnokságomon, sokkal jobban megbíztak bennem az edzők és nagyon sok tapasztalatot szereztem – mondta. – Megmutathattam nekik végre, hogy én is rendes, oszlopos tagja vagyok a keretnek, nagyobb felelősséget is éreztem a vállamon, jobban kellett küzdenem, mint eddig. Idén leestünk egyel lejjebbi divízióba, szerintem nagyon kevés esély volt arra, hogy mi kiessünk, nagyon balszerencsés mérkőzéseket játszottunk. Jövőre már az a cél, hogy a világbajnokságon aranyérmet szerezzünk, az azutáni vb-n pedig újra feljutunk az elitbe. Sok esélyt látok a visszajutásra, hiszen a legjobbak vagyunk.

Pázmándi Zsófia sokat nem tartózkodik Magyarországon, a téli szünetre szokott hazajönni, szilveszter után pedig már utazik is vissza, legközelebb csak júniusban repül újra haza. De szinte már megszokta, hogy keveset van a családjával, hiszen régóta ebben a körforgásban mozog.