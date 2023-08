Somogy Vármegyei I. osztályú labdarúgó- bajnokság

A résztvevő csapatok: Balatonkeresztúr KSK, Balatoni Vasas SE, Balatonlellei SE, Csurgói TK SE, FC Barcs, Kadarkút VSK, Kaposfüred SC, Marcali VFC, Nagyatádi FC, Nagybajomi AC, Öreglaki Medosz SE, Segesdi SE, Somogysárdi SE, Juta SE, Tabi VSC, Toponár SE. Az első forduló párosítása. Augusztus 12., szombat, 17 óra: Toponár SE–Nagyatádi FC, Balatonlellei SE–Öreglaki Medosz SE, FC Barcs–Csurgói TK SE, Segesdi SE–Balatonkeresztúr KSK, Balatoni Vasas SE–Nagybajomi AC. Augusztus 13., vasárnap, 17 óra: Tabi VSC–Kaposfüred SC, Somogysárdi SE–Marcali VFC, Juta SE–Kadarkút VSK.

Somogy Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A Somogy vármegyei másodosztályban több változás is történt, a bajnok Mezőcsokonya és a második helyezett Kaposmérő SE is maradt, ám – ahogy már fentebb említettük – az FC Barcs vállalta a kihívást. A Balatonberény viszont jelezte, hogy egyéb okok miatt csak a negyedik vonalban tud elindulni, s mivel az előző kiírás utolsó helyezettje, a Karád kiesett, ezért a harmad­osztály bajnoka, a Nágocs, a második helyezett Somogyvár és a harmadik Balatonszárszó is itt kezdi meg a 2023/2024-es szezont.

A résztvevő csapatok: Balatonföldvári SE, Balatonszabadi SE, Balatonszárszó NKSE, Dél-Balaton FC, Böhönye KSE, Buzsák KSE, 1926 Fonyódi Petőfi SE, Kaposfői Kiske, Kaposmérő SE, Kéthelyi SE, Kiskorpádi SE, Lengyeltóti VSE, Mezőcsokonya SE, Nágocs SE, Somogyvári KÖSE, Somogyjád SZSE. Az első forduló párosítása. Augusztus 12., szombat, 17 óra: Balatonföldvári SE–Lengyeltóti VSE, Kéthelyi SE–Somogyjád SZSE. Augusztus 13., vasárnap, 17 óra: Balatonszárszó NKSE–1926 Fonyódi Petőfi SE, Dél-Balaton FC–Nágocs SE, Böhönye KSE–Balatonszabadi SE, Kiskorpádi SE–Kaposfői Kiske, Buzsák KSE–Mezőcsokonya SE, Somogyvári KÖSE–Kaposmérő SE.

Somogy Vármegyei III. osztályú labdarúgó- bajnokság

A résztvevő csapatok: Berzence SE, Csokonyavisontai KSE, Iharosberényi Spartacus SE, Karád SC, Koppányvölgye FC, Mike FC, Osztopán SE, Szabás SE, Zamárdi Petőfi SE. Az első forduló párosítása. Szeptember 3., 16.30 óra: Mike FC–Berzence SE; Szabás SE–Osztopán SE, Iharosberényi Spartacus SE–Csokonyavisontai KSE, Koppányvölgye FC–Karád SC, a Zamárdi Petőfi SE szabadnapos lesz.

Somogy Vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

Északi csoport, résztvevő csapatok: Somogyjád II.-Alsóbogáti Sasok, Ádándi KSE, Andocs KSE, Balatonberényi KSE, Balatonendrédi Haladás FC, Balatonújlaki SE, BBSC Balatonboglár, Mernye KSE, Somogybabod SE, Visz Dél-Balaton FC. Az első forduló párosítása. Szeptember 3., 16.30 óra: Ádándi KSE–Somogybabod SE; BBSC Balatonboglár–Balatonújlaki SE; Andocs KSE–Somogyjád II.-Alsóbogáti Sasok; Balatonendrédi Haladás FC–Balatonberényi KSE; Mernye KSE–Visz Dél-Balaton FC. Déli csoport, résztvevő csapatok: Kapostáj Zimány SE, Babócsa SE, Csököly ÖSE, Gyékényes SE, Homokszentgyörgy SE, Inke Villtek SE, Kaposújlak SC, Mezőcsokonya SE II., Ötvöskónyi KSE, Somogyszili SE, Somogyszobi VSE. az első forduló párosítása. Szeptember 2., 16.30 óra: Kapos­újlak SC–Somogyszobi VSE. Szeptember 3., 16.30 óra: Somogyszili SE–Ötvöskónyi KSE; Inke Villtek SE–Gyékényes SE; Homokszentgyörgy SE–Mezőcsokonya SE II.; Kapostáj Zimány SE– Csököly ÖSE.