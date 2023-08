– Mozgalmas nyarunk volt, de most már a célegyenesben vagyunk – fogalmazott Bakó Botond, a NEKA vezetőedzője, aki a klub hivatalos honlapján részletesen beszélt a felkészülési időszakról – Amikor megtudtuk, hogy az élvonalban indulunk, szétnéztünk a piacon, sok emberrel felvettük a kapcsolatot és igyekeztünk megoldani a helyzetet, de azt mindenki tudja, június 30-án már nagyon nehéz játékosokat igazolni. A Siófok KC-ból érkezett Wald Kíra, Lapos Laura, illetve Csapó Kincső. Jött még beállóba Szombathelyről Győri Viktória, s a Dunaújvárosból kölcsönben Matucza Gabriella.

– Jelenleg minden energiánkkal azért dolgozunk, hogy minden téren felkészüljünk az előttünk álló feladatokra – fogalmazott a tréner, aki hozzátette. –Mentálisan, taktikailag, technikailag és stratégiailag is sokat kell fejlődnie a csapatnak és fog is ahhoz, hogy az NB I-ben jól szerepeljen. Rengeteget dolgoztunk az elmúlt hat hétben, s szombaton 19 órától már bajnoki vár ránk a Vasas otthonában. Az előjelek jók, hiszen sok pozitívumot tapasztaltunk az edzőmérkőzéseken. Láttuk az összes arcát a fiatal együttesnek, így azt is, hogy nagyon összetartó a társaság, kiváló a kohézió, a csapatszellem. A korukból adódóan lesznek majd hullámvölgyek, nehéz periódusok, viszont ha marad a pozitív szellem és a küzdeni tudás, akkor okozhatunk kellemetlen perceket jó néhány riválisnak.

– Nagy erőssége a csapatnak, hogy sohasem adja fel, még akkor sem, ha más azt érezné, vesztett helyzetben vagyunk, s ezt nagyon szeretem és tisztelem bennük – hangsúlyozta a vezetőedző, akit karrierje során mindig az ilyen stílusú csapatok jellemeztek – Fiatalok, sokan még nem játszottak a felnőttek között, ennek ellenére meg akarják mutatni, mire képesek. Az idősebbek, rutinosabbak pedig érzik, hogy kulcsszerep hárul rájuk. Tudják, hogy komoly támpontot kell adniuk a többieknek. Nem kimondottan az egyéniségek fognak majd meccseket nyerni, hanem csapatként fogunk jól funkcionálni.

– Bízom benne, hogy ebből önbizalmat tudtak meríteni a lányok – mondta a mester, utalva a felkészülés során elért sikerekre, így a Prágában szerzett bronzéremre – A csehországi esemény megmutatta a kézilabda minden szintjét, hiszen ott volt a Bajnokok Ligája-győztes Vipers és a Bundesligában érdekelt Thüringer HC is. Óriási pozitívum volt, hogy egy megerőltető, hosszú hét – utazás, edzés, három edzőmérkőzés – után vasárnap nyertünk egy viszonylag sima találkozón a Slavia Praha ellen. A játékosok pozitív mentalitással, hangulattal léptek pályára, ami azt eredményezte, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Múlt pénteken, a Szombathely ellen változatos, jó ritmusú mérkőzésen remek támadójátékot mutattunk, s ez kiváló kapusteljesítménnyel párosult, de a hétvégére a védekezésünket stabilizálnunk kell.

– Természetesen a lányok lelkével is kell foglalkoznunk, de szerencsére kapunk segítséget, mely fontos és hasznos lesz a fejlődésük szempontjából, hiszen bármi előfordulhat ebben a bajnokságban, azaz mindenre fel kell készülni – hangsúlyozta Bakó Botond, utalva a csapat átlag életkorára, mely mindössze 18,6 év – Az is a feladatunk, hogy a játékosokat felemeljük, magunk fölé helyezzük és támogassuk őket. Az edzéseken kőkeményen dolgozunk és elvárjuk a maximumot, a meccseken pedig ebből minél többet szeretnénk viszontlátni. Mindig biztatjuk őket és arra törekszünk, ha valami negatív történik, engedjék el, s azzal foglalkozzanak, min tudnak változtatni, miben lehetnek jobbak. Ha pedig valami jól működik, azt tovább kell erősíteni. Ez így volt a vasiak ellen is, ahol iszonyatosan hullámzott a játék képe. Hol mi, hol pedig az ellenfelünk vezetett. A félidőben megbeszéltünk, nem történt tragédia azzal, hogy kétgólos hátrányban vagyunk. A fordulás után tudatosan, fegyelmezetten játszottunk, fordítani is tudtunk, sőt a végjáték előtt még vezettünk is. Azonban még nincs meg a megfelelő rutinjuk, tapasztalatuk arról, hogyan zajlik ilyen szinten egy-egy mérkőzés, mekkorák a különbségek, ezt még tanulják, ízlelgetik.

– Senki sem várja el a csapattól, hogy bent maradjon, mert a papírforma nem ezt ígéri, de mindegy, ki, mit vár tőlünk, egy igazi sportember, mindig a maximumot akarja kihozni magából – emelte ki a vezetőedző – Biztosan tudom, a játékosok azt szeretnék, arról álmodoznak, hogy bennmaradunk az NB I-ben. Nálunk, a stábban ez nem kérdés, nyilván a legfelsőbb osztályban maradás lebeg a szemünk előtt, és oda szeretnénk vezetni a csapatot. Hogy mi lesz ebből, azt még korai megmondani, az biztos, ha biztosítjuk a tagságunkat, óriási csoda lesz. De nem írjuk le magunkat, minden mérkőzésre úgy futunk majd ki, hogy nyerni akarunk, s szeretnénk a lehető legjobbunkat megmutatni. Ha az ellenfél jobb lesz, s mi mindent megtettünk a győzelemért, akkor felemelt fejjel jöhetünk le a pályáról.

A NEKA felkészülési eredményei:

Komárom VSE–NEKA 36–40 (13–8)

NEKA – Érd 29–31 (14–16)

NEKA – Kozármisleny KA 24–27 (11–15)

NEKA – SK Sugar Gliders (dél-koreai) 30–27 (15–12)

Thüringer HC (német)–NEKA 31–19 (15–9)

NEKA–DHC Slavia Praha (cseh) 26–23 (13–8)

NEKA–Szombathelyi KKA 30–30 (14–16)

Bajnoki menetrend:

09.02. (szombat) 19 óra Vasas SC–NEKA

09.09. (szombat) 17 óra NEKA–Kozármisleny KA

09.13. (szerda) 17 óra NEKA–DVSC Schaeffler

09.23. (vasárnap) 18 óra Kisvárda Master Good SE–NEKA

10.07. (szombat) 16 óra NEKA–Dunaújvárosi KKA