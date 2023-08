A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapján közölte, hogy a szervezet elnöksége két évvel, a 2024–2025-ös idény végéig meghosszabbította Pat Cortina szövetségi kapitányi szerződését a női válogatott élén – plusz opcióval a 2025–2026-os olimpiai idényre – áll a közleményben.

A kanadai szakvezető továbbra is dolgozik a német Riessersee csapatánál, így amikor a klubelfoglaltság ütközik a válogatott programjával, Delaney Collins irányítja a nemzeti együttest.

– Bízunk az eddigi stábban, az volt a prioritás, hogy velük folytassuk a munkát, és reméljük, hogy újra együtt érünk el sikereket – mondta Kolbenheyer Zsuzsanna, a női szakág vezetője. – Amikor esetleg Pat nem tud a csapattal lenni németországi feladatai miatt, akkor Delaney a megbízott szövetségi kapitány, ez a legutóbbi idényben sem okozott fennakadást.

Pat Cortina 2019 tavaszán lett a női válogatott szövetségi kapitánya, és vele vívta ki a történelmi feljutást az elitbe a magyar válogatott Káposztásmegyeren. Ő az első edző a hokitörténelemben, aki férfi és női csapatot is az elitbe vezetett. 2020 tavaszán a világbajnokság a járvány miatt elmaradt, így nem irányíthatta a legjobbak között a csapatot, majd németországi klubelfoglaltságai miatt nem tudta folytatni a munkát. 2022 tavaszán azonban visszatért, így vele érte el a negyeddöntős szereplést a csapat a dániai vb-n. Az idei A-csoportos bramptoni viadalon is ő vezette a csapatot, most pedig dolgozhat tovább.

Összeállt a női válogatott programja az új szezonra. Az első torna a svájci Klotenben lesz augusztus 24. és 26. között, ahol az elitben érdekelt Svájc, Németország, valamint a magyarokkal együtt idén kieső francia csapat lesz az ellenfél. A magyar keret huszonhat fővel utazik a tornára, a névsorból tizenkilencen voltak ott az áprilisi vb-n is.

Novemberben Ausztria és Szlovákia lesz az ellenfél, decemberben Mátyásföldön lehet szurkolni a válogatottnak a franciák, a dánok és a japánok ellen. Jövő februárban szlovákiai tornára utazik a csapat, ahol a hazaiak mellett a francia és a norvég együttessel játszhat felkészülési meccset. A világbajnokság előtti felkészülés március végén indul, az hamarosan eldől, hogy a divízió 1/A vb-t Kínában vagy máshol rendezik.

A svájci tornára utazó magyar keret: kapusok: Németh Anikó, Révész Zsuzsa, Takács Zoé, hátvédek: Taylor Baker, Balog Gréta, Faggyas Lilla, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Márton Adél, Mayer Fruzsina, Németh Bernadett, Odnoga Lotti, csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Dabasi Réka, Garát-Gasparics Fanni, Gondos Tamara, Huszák Alexandra, Kreisz Emma, Márton Luca, Metzler Regina, Mozolai Berta, Pázmándi Zsófia, Rónai Alexandra, Strobl Lara, Szamosfalvi Petra, Torontáli Anna.