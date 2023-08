Az első működő szakosztálya a labdarúgóké volt, bő egy évre rá, majd a többi között atléták, asztaliteniszezők is szép sikereket értek el kaposvári színekben, de tény, hogy a focisták okozták a legnagyobb örömöket, a legszebb pillanatokat az elmúlt száz esztendő során. Ezeket a teljesség igényével fel sem lehetne sorolni, hiszen minden egyes szurkoló, minden zöld-fehérben megforduló labdarúgó, edző és a csapatnál dolgozó személy is más-más emléket zárt örökre a szívébe. Az idősebbek még Bene Ferenc cseleit, más korosztály Burcsa Győző dupláját a Vasas ellen, amelyet látva, a legenda szerint, még a néma is megszólalt. Más generáció esetleg egy-egy Rajczi Péter-, Waltner Róbert-, Ne­manja Nikolics-, André Alves-, vagy éppen Ádám Martin-találatot (ha csak a gólkirályokat említjük), vagy a klub történelmének első mérföldkövét, amit 1975-ben tett le egy olyan csapat, melyre a kapitánya, Márton József így emlékezett vissza korábban lapunk hasábjain:



– Az akkori csapat erkölcsileg sértetlen volt, ez alatt azt értem, hogy a futballt alázattal és tisztelettel szolgáló játékosokból állt – mondta akkor Márton József. – Nem volt köztünk olyan, akinek lett volna NB I.-es múltja, így mindenkinek az volt az álma, hogy egyszer majd a legmagasabb osztályban is játszhasson.

Ez sikerült, sőt a gárda három éven át meg is őrizte élvonalbeli tagságát, s erről minden esztendőben meg is emlékeznek az akkori csapat tagjai. A Rákóczi százéves múltja során öt alkalommal jutott fel a legmagasabb osztályba.

A csapat legsikeresebb időszaka 2004 és 2014 között tartott, amikor Prukner László irányításával felkerült, s tíz évig bent is maradt az NB I.-be, melynek legutóbb három éve volt tagja. Volt idő, amikor tömött lelátók előtt futott ki hétről hétre a Kaposvári Rákóczi FC a pályára.