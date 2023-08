A világbajnokságra utazó keret a nem rég lezajlott maraton válogatót követően állt össze, a magyar csapat harmincöt versenyzővel képviseli hazánkat Dániában.

Kiszli Vanda a gyorsasági világbajnokságon való szereplése (K-1 5000 méteren indul) miatt mentességet kapott a klasszikus maratoni táv válogatója alól, így ő már eddig is biztos indulónak számított. Hozzá csatlakozik a Fadd-Domboriban megrendezett válogatót megnyerő Czéllai-Vörös Zsófia.

Rövid körön Kiszli mellett, Kőhalmi Emese állhat majd rajthoz. Ők egyébként a zárónapon párosban egyesítik erőiket, de ott lesz ebben a számban friss Európa-bajnoki ezüstérmes Rugási Csilla, Csépe Panna egység is.

Noé Bálint – Kiszli Vandához hasonlóan – rajthoz áll az ICF Gyorsasági és Para Kajak-Kenu Világbajnokságon, azonban rövid körön Vejen Koldingban is ott lesz a férfi kajakos mezőnyben, csakúgy, mint Kolozsvári Brúnó. Utóbbi párosban is bizonyíthat, Boros Adriánnal néhány hete Európa-bajnoki bronzérmesek lettek, így komoly ambíciókkal szállnak vízre ők is. Mellettük a Béke Kornél, Kulifai Tamás duó szerzett még indulási jogot.

Egyesben hagyományosan rendre óriási a mezőny és nagyon nehéz megmondani azt is, hogy ki mire lehet képes. A magyar színeket ezúttal Péli Zalán, valamint Sellyei Csanád fogja képviselni.

A gyorsasági vb-n szintén induló Kisbán Zsófia is dupla terhelést vállalt azáltal, hogy Duisburg után Vejen Koldingban is rajthoz áll női C-1 3,4 kilométeren. Hegedűs Karolina triplázni fog, hiszen a rövid kör mellett a felnőtteknél és az U23-asoknál is elindul a klasszikus maratoni számban.

A sportág örökös bajnok kenusa, Kövér Márton a klasszikus maratonon vághat vissza a spanyol Manuel Garridónak, aki a tavalyi vb-n és az idei Eb-n is egyedüliként végzett a kilencszeres világbajnokunk előtt. A szám másik indulója a válogató eredményei alapján Simon Sebestyén lesz. Párosban a Zsidai Máté, Gilányi Zsolt duónak szoríthatunk.

Az U23-as mezőnyben csak egyesben, míg az ifiknél már párosban is osztanak világbajnoki érmeket a jövő csütörtökön startoló versenyen.

A Kaposvári Vízügyi SC sportolója, Szerafin Zsófia az ifjúsági korosztályban áll rajthoz a vb-n NK–1-ben.