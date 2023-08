Nacsa-Pekárik pontjaival az elején tartották a lépést riválissal, és láthatóan felszabadultabban játszottak, mint a korábbi napokban. A lengyelek sorozatban szerzett hat ponttal elléptek a magyar csapattól, de utóbbi jó teljesítményt nyújtva mínusz kettőre visszazárkózott. Kiss és Lászlop többször is eredményes volt, de a bosszantó nyitásrontások miatt – összesen hét jutott erre a játszmára – ennél közelebb nem tudtak zárkózni a magyarok.

A második szettre a lengyeleket edző olasz Stefano Lavarini több helyen is változtatott együttesén, s bár ezt az etapot is jól kezdtük, Stysiak egyre inkább játékba lendült, így folyamatosan növelte a különbséget az ellenfél. Ekkor már több hiba csúszott a játékunkba, Chiappini kettős cserével frissített, de ez sem törte meg a lengyelek lendületét. Stysiak mellé felnőtt Olivia Rozanski is, aki amellett, hogy csak ebben a játékrészben kilenc pontot szerzett, mezőnyben is mindent megfogott, így pedig nem férhetett kétség a rivális újabb részsikeréhez.

A harmadik etapra a lengyelek sort cseréltek, ez pedig a magyaroknak új lendületet adott: Glemboczki óriási blokkja után Lavarininek időt kellett kérnie, mert csapata a korábbinál többet rontott, így hátrányban volt. A mieink okosan támadtak, a blokkvédekezésük pedig az első szettben látott szintre javult, így 17-16-nél is vezettek. A rivális olasz trénere azonnal visszahozta Woloszt és Stysiakot, de a hajrá Nacsa-Pekárik hatalmas blokkjával így is kétpontos magyar előnyről indult. A magyarok keze ezúttal nem remegett meg a hajrában, és bravúros teljesítménnyel szépítettek.

A negyedik szettre egy lendületesebb lengyel csapat tért vissza, de magyarok lányok néhány jó sánccal igyekeztek ezúttal is tartani a lépést. Nacsa-Pekárik sáncmunkából, Németh és Kiss támadásból szerezte a pontokat, és bár végig a lengyelek vezettek, jelentősen előnyt nem tudtak kialakítani. A hajrában aztán megnőtt a különbség a csapatok között, de a magyarokat így is minden dicséret megilleti, mert eddigi legjobb játékukkal rukkoltak elő és szinte végig egyenrangú ellenfelei voltak a magasabban jegyzett riválisnak.

Magyarország–Lengyelország 1–3 (–22, –12, 21, –16)

Magyarország: Lászlop 5, Boskó 4, Glemboczki 10, Nacsa-Pekárik 10, Németh A. 16, Kiss G. 16. Csere: Tóth F., Kertész (liberók), Vezsenyi, Petőváry 2, Berkó, Török. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.

Alessandro Chiappini: – Nagyon boldog és elégedett vagyok a mai meccsel, mert a lányok küzdöttek, hajtottak, bátrak voltak, elhitték, hogy van keresnivalójuk. Betartottuk a taktikát is, és szerintem sokszor megleptük a fizikálisan erősebb ellenfelünket a védekezésünkkel. A második szett elvesztése sem tört meg bennünket, ma karaktereket és nagybetűs csapatot láttam a pályán. Ebből kell tovább építkeznünk.