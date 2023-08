– Az eredmények zárójelesek, ezekből nem lehet és nem is szabad messzemenő következtetéseket levonni. Hasznos felkészülési mérkőzésekről beszélünk, ahol az elsőn többnyire a fiatalok kaptak szerepet, a másodikon pedig már kivétel nélkül mindenki pályára lépett. Az RK Izviđač ellen már nem pihentettünk senkit, kerestük a legjobb összeállítást. Sok munka áll mögöttünk, ez viszont most egy rövid hét volt. A hétvégére mindenki kapott egy kis pihenőt, a közös munkát hétfőn folytatjuk – fogalmazott Sótonyi László, a HSA NEKA vezetőedzője, aki az eddig látottakat is összegezte – Az ifjúsági világbajnokságról hazatérő játékosok csak nemrég csatlakoztak a kerethez, miközben kulcsemberek távoztak, akiknek a pótlását meg kell oldanunk. Gőzerővel zajlik az új játékosok beépítése, keressük a legideálisabb összeállítást. A sportban elég ritkán beszélhetünk ideális helyzetről, ezekkel a dolgokkal folyamatosan együtt kell élni. Az erősségeinket igyekeztünk megtartani, de vannak javítani való dolgok támadásban és védekezésben, valamint taktikai elemekben egyaránt. A körülményekhez képest az elvégzett munkával elégedett vagyok, úgy gondolom, hogy a csapat állapota megfelelő. A bajnoki rajt lebeg a szemünk előtt, amire szeretnénk a lehető legoptimálisabb megérkezni.

HSA NEKA–MHC Štart Nové Zámky (szlovák) 31–19 (16–11)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 150 néző. Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs.

HSA NEKA: Mikler K. – Szücs B. 1, Kathi 1, Csányi 1, Kanyó 5, Ludmán 4, Deák 4 (1). Csere: Deményi (kapus), Molnár R. 5, Bali 3, Kovács T. 3, Tóth L. 3 (1), Bodnár B. 1, Dely, Tárnoki. Vezetőedző: Sótonyi László.

MHC Štart Nové Zámky: F. Kocák 1 – Dévai 1, Valent 3, M. Kocák, Vadkerti 2, Lukačín 1, Straňovský 4 (2). Csere: Bako (kapus), Salgó 4, Illés 2, Tilandy 1, Hudák, Katona, Meluš, Mojzes. Vezetőedző: Ján Kolesár.

Az eredmény alakulása: 6.p.: 2–2; 10.p.: 4–3; 18.p.: 8–3; 19.p.: 11–4; 22.p.: 14–6; 26.p.: 15–8; 37.p.: 18–14; 41.p.: 21–16; 44.p.: 24–16; 49.p.: 26–18; 56.p.: 29–18.

Hétméteresek: 4/3, illetve 3/2.

Kiállítások: 4 perc, illetve 8 perc.