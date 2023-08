Ivkovics játékosként 2000 és 2004 között a Kaposvári KK-t erősítette, és a csapattal két bajnoki címet (2001, 2004), egyszer pedig Magyar Kupát nyert (2004.) A horvát születésű, de emellett magyar állampolgársággal is rendelkező szakember ezt követően 2019-ben Kaposvár sporttanácsadója lett, majd kinevezték a KKK általános igazgatójának is, és a 2019/2020-as szezonban néhány mérkőzésen a csapat vezetőedzője is ő volt.