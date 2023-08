Nehéz feladat várt a Kaposvári VK együttesére, amely az Eurokupa címvédő A-Híd VasasPlaket otthonában ugrott medencébe a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén. A találkozó a papírformának megfelelően kezdődött, ugyanis az angyalföldiek Dedovic Nikola és Dala Döme találataival két perc alatt kétgólos előnyre tettek szert. Ekkor ifjabb Berta József emberelőnyös találatával még fel tudott zárkózni a KVK, viszont a Vasas fokozatosan kezdte növelni előnyét. A második etap felénél már négy gól volt a felek között, így kezdett szertefoszlani a somogyiak bravúrról szőtt álma. A fordulást követően aztán még jobban kinyílt az olló, a Vasas már kilenc góllal is vezetett, de a KVK játékosai így is mindent megtette azért, hogy közelebb kerüljenek a fővárosiakhoz. Az utolsó felvonásban ötször is bevették az ellenfelük kapuját, azonban így is tízgólos vereséget szenvedtek, ami nem túl jó előjel a vasárnap 11.00 órakor kezdődő visszavágóra.

Surányi László: – Látszott, hogy a két csapat nincs egy súlycsoportban. Számunkra az egész mérkőzés másképp alakult, mint terveztük, úgy érzem, hogy sokat kivett belőlünk a nagy hőségben való utazás. A Vasas ritmusát nem tudtuk felvenni, a tízgólos vereség reális. Örülök, hogy vasárnap még egy mérkőzést tudtunk játszani, hiszen annak ellenére, hogy ekkora különbség van a csapatok között, egy ilyen találkozó remekül szolgálja a felkészülésünket. Bízom benne, hogy akkor méltóbb ellenfelei leszünk a Vasasnak, amely egyetlen percig sem vett félvállról bennünket.

Szlobodan Nikics: – A Kaposvár jól játszott, akárcsak mi. Támadásban gyorsak voltunk, megvolt a ritmusunk. Mindenki játéklehetőséget kapott, igazi csapatmunka volt a győzelem.