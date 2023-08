– Miért döntöttek úgy, hogy vállalják az elsőosztályban szereplést?

– Amikor 2020-ban átvettük a klub vezetését, akkor egy ötéves ciklus csúcsaként az elsőosztályba való feljutást fogalmaztuk meg célként. Még csak három év telt el, de úgy éreztük, hogy nem csak a csapat, de a klub is megérett erre a feladatra, hiszen az utánpótlásunk is rendben van. Jó összkép alakult ki és ebből adódóan a fiatalabb tehetségeink is a fejlődés egy másik fokára léphetnek.

– Az osztályváltás révén mennyiben változik a játékoskeret?

– A csapat gerince megmaradt, miközben jelen állás szerint hat érkezőnk és három távozónk van. Olyan rutinos játékosokkal sikerült erősítenünk, mint Miskovics Péter, Gergulás Ferenc, vagy éppen Androsics András. Wuts Adrián és Keszi Kristóf személyében pedig saját nevelésű tehetségek tértek vissza Barcsra. Akadnak viszont olyan játékosok is, akik egyéb elfoglaltságaik révén most felhagynak az aktív sporttal.

– Az U19-es csapatotuk tavaly bajnokságot nyert. Felnőtt szinten mennyiben tudnak támaszkodni a saját utánpótlásra?

– Ez jelenleg nem egy kiöregedő ifjúsági csapat, az átlag életkorunk tavaly még csak tizenhat esztendő volt. Ennek ellenére már most, a felkészülés során a felnőttel edzett öt-hat játékos. Az edzésmunkájukat látva bízom benne, hogy többen felnőtt kerettagok lehetnek a szezon során.

– A 2022/23-as szezonban félidőnél még vezették a vármegye II-es bajnokságot, végül azonban „csak” a harmadik helyen végeztek. Miben kell javulni ahhoz, hogy még stabilabb legyen az együttes?

– Győzelmi esélye akkor van egy csapatnak, ha gólt szerez. Mi viszont olyan mérkőzéseken voltunk gólképtelenek, ahol kötelező lett volna a kapuba találni. A gólszerzés fontos szempont, de mindezt okosan kell megvalósítanunk egy osztállyal feljebb. Tisztában vagyunk vele, hogy rutinosabb csapatok és stabilabb védelmek állnak majd velünk szemben. Fel kell vennünk a ritmust és a megyei élvonal szintjére emelni a dolgokat. Ehhez elengedhetetlen a hátsó stabilitás. Minden másról csak ezután érdemes beszélni.

– Hogy nézett ki a nyári felkészülés?

– Heti három edzéssel készültünk a szezonrajtra és több előkészületi mérkőzést vívtunk. Hétvégén a XLIV. Négy Város Tornája volt a főpróba, mely remekül sikerült a számunkra, hiszen szombaton a Körmend, majd vasárnap a Celldömölk legyőzésével itthon tartottuk a serleget, amire rég volt már példa.

– Mivel lenne elégedett a szezon végén?

– Önmagában a helyezés az egy nagyon tág fogalom. Úgy gondolom, hogy az erős középmezőny, a tizedik hely környéke egy reális cél lehet. Ezen felül a stabilitás és a fiatal, tehetséges játékosok beépítése fontos szempont a számunkra.

– Mik a hosszabbtávú célok Barcson?

– A felnőtt futball csupán az öröm részét képezi, ennél sokkal fontosabb az utánpótlás és a tehetségek áramoltatása. Barcs sok mindentől messze van és a környékbeli fiataloknak nem sok opciója van a kiteljesedésre. Szeretnénk lehetőséget biztosítani a számukra és elérni azt, hogy bármelyik korosztályról is legyen szó, nívója legyen egyesületünknek.