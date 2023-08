A bajnokság negyedik fordulójában az újonc FC Dunaföldvár otthonába utazott a még mindig győzelem nélkül álló, de két meccs óta veretlen Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek számára rosszul indult a találkozó, hiszen már az ötödik percben büntetőhöz jutott a hazai gárda, miután Frőhlich Rolandot ütötte el a tizenhatoson belül Horváth Fábián. A fiatal kapus bár helyrehozta hibáját, hiszen védte Bartha László középre tartó büntetőjét, de a kipattanót már berúgta a fölváriak NB I.-et megjárt játékosa (1–0). Az első kaposvári helyzetre viszonylag sokáig, a félidő derekáig kellett várni – pedig a hazaiak a vezetés tudatában átadták a kezdeményezés lehetőségét – ekkor egy kipattanót Pusztai Dániel gyűjtött be, párat tolt a labdán, majd a tizenhatos bal sarkáról vette célba a jobb felsőt, Vukman Donát azonban nagy bravúrral védett. Bravúrra Horváth Fábiánnak is szüksége volt néhány perccel később, mikor Frőhlich Roland oldalszabadrúgását ütötte ki a jobb alsóból. A kaposváriak próbáltak nagy nyomást helyezni a hazaiakra, de ez csak ritkán sikerült, viszont így is egyenlítettek miután Keringer Ádám buktatta a tizenhatoson belül Babinszky Bencét. A jogos tizenegyest Hampuk Ádám végezte el, aki erősen lőtt a kapu jobb oldalába (1–1). A szünet előtt percekben előbb Tóth Ákos, majd a másik oldalon Horváth Balázs előtt adódott egy-egy ígéretes gólszerzési lehetőség, de mind a két játékos a kapu fölé lőtt, így maradt a döntetlen.

A második félidő elején sem unatkozhattunk, mind a két fél gólratörő futballal rukkolt elő. Az első helyzet a hazaiak előtt adódott, miután Horváth Fábián rosszul jött ki egy előre ívelt labdára, melyet eltévesztett, így Urbán Péter könnyedén bevehette volna kapuját, de talán meglepődött a lehetőségtől, s cél tévesztett. Fél percre rá a másik kapu előtt Horváth Balázs tolta meg fejjel a labdát, majd tíz méterről centikkel lőtt a jobb felső fölé. A hajráig inkább a kaposváriak akarata érvényesült, de ritkán vezettek olyan támadást, amiből helyzetig tudtak eljutni. Az utolsó percekben nyíltsisakossá vált a találkozó, rengeteg felíveléssel, hiszen mind a két csapat próbálta megszerezni a három pontot, de végül maradt a döntetlen. A Rákóczi ezzel sorozatban a harmadik bajnokiján ért el döntetlent.