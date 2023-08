Az első két fordulóban rúgott gól nélküli vereségeket szenvedett a BFC Siófok, a kécskeiek elleni első félidőben pedig ott folytatták, ahol abbahagyták, vagyis semmi veszélyt nem jelentettek Prokop kapujára. Az történt, ami az előző két fordulóban, Polényi és Böndi nem tudták a támadásokat segíteni, Tóth Tamás ékpárja, Nagy Richárd pedig ezúttal is saját kapuja felé futballozott, nem az ellenfélét támadta. A vendégek aktívabbak voltak az első negyvenöt percben és egy vitatható találattal előnybe is kerültek, mert nem biztos, hogy szabályosan rázta le magáról a belső védő Vékonyt Erdei, akinek centerezésére remekül érkezett Torvund, a kécskei támadó első kísérletét még védte Winter, ám közeli ismétlését viszont már nem tudta hárítani.

Vékony a fordulás követően javított, Böndi szögletéből ugyanis előbbi egyenlített. Az előző fordulóban is rúgtak egy tucatnyi szögletet, csak úgy, mint most a somogyiak, ám ennyiből ezúttal végre gól is lett, miután nem Nagy, vagy László volt a végrehajtó. Polényivel ellentétben a bal oldalon játszó Böndi beadásaiban kétségkívül van potenciál, ám ez eddig látottnál nagyobb elánnal, önbizalommal kellene belevetnie magát ezekbe a bajnokikba! Érthető volt Dragan Vukmir elképzelése, hogy a cserékkel frissítve a maguk javára fordítják ezt a mérkőzést, ám ehhez minőségibb kezdőt kellett volna kiállítania, mert egy gyengén játszó ellenféllel szemben sem sikerült legalább egy döntetlent kihozni.

A szünet után más tempóban kezdtek játszani a tanítványai, a cserék után még erre is rátettek egy lapáttal és a jelentősen javuló Kitlnek is köszönhetően közel kerültek a sikerhez, ám be kellett érniük egy döntetlennel. Ezzel pedig nem lehetnek teljesen elégedetlenek, mert Cipf lövésénél nagyot kellett védenie Winternek egy perccel a rendes játékidő letelte előtt.

Merkantil Bank Liga – 3. forduló

BFC Siófok – Tiszakécskei LC 1–1 (1–1)

Siófok, Városi Stadion, 600 néző. Vezette: Gaál Ákos (Bertalan Dávid, Ország Péter)

BFC Siófok: Winter – Vágó G., Vékony, Debreceni Á. – Polényi, Varjas Z., Kitl M., László D. (Girsik, 61.p.), Böndi – Tóth T. (Dénes, 61.p.), Nagy R. (Major G., 61.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Tiszakécskei LC: Prokop – Balázs B., Máté Zs., Fodor F., Bekker – Erdei (Márkus A., 76.p.), Szekér, Kocsis D. (Kryvotsiuk, 76.p.), Bencze M. (Kiss B., 71.p.) – Zamostny (Horváth Z., 76.p.), Torvund (Cipf, 63.p.). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Vékony (67.p.), illetve Torvund (45.p.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Végig nagy küzdelmet vívtunk a vendégekkel, az első félidő véleményem szerint egál volt, de a végén kaptunk egy nehezen minősíthető gólt. A második félidőben felpörgettük a játékot, sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos csak egyet sikerült értékesítenünk.

Vas László: – Két ellentétes félidőt láttam, amíg azt játszottunk, amire készültünk, a vezetést is megtudtuk szerezni. A második játékrészben megvoltak a lehetőségeink, hogy növelhessük az előnyünket, de belementünk a Siófok rohanós játékába, ami azzal járt, hogy sikerült kiegyenlíteniük. Összességében úgy gondolom, több volt ebben a találkozóban.