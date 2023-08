Három új tekézőt igazolt az Investment Közutasok Kaposvári TK szuperligás férfitekecsapata, melyre nagy szükség is volt, hiszen a szezonban a nemzetközi porondon, nevezetesen az NBC-kupán is megméreti magát. Ez rajtuk kívül mindössze egy magyar egyletnek sikerült. A kiírás a harmadik számú európai sorozatnak számít, s ha jó eredményt érnek el a somogyiak, akkor akár a Bajnokok Ligájába is kvalifikálhatják magukat.

A sokszoros magyar bajnok és válogatott Farkas Sándor a Ferencvárosi TC csapatától, Németh Máté a Győr, Sziklási Tibor pedig a Székesfehérvár együttesétől érkezik Kaposvárra.

– Ezerkilencszáz-kilencvenhatban Nyergesújfalun kezdtem el tekézni – fogalmazott a háromszoros világbajnok, sokszoros magyar válogatott Farkas Sándor. – Kettőezertől kettőezerötig a BKV Előre egyletében játszottam, utána tizenkét esztendőt Zalaegerszegen töltöttem, melyet egy esztendőnyi ferencvárosi kitérő követett, mely után újfent visszatértem Zalába, ahonnan három idény múltával távoztam és – ismét – a zöld-fehéreknél szerepeltem, a következő bajnokságot pedig már Kaposváron kezdem el.

– Azért igazoltam Somogyba, mert van ott egy nagyon jó barátom, akit emberként és sportolóként is nagyra tartok, ráadásul nagy kihívás lesz az Investmentben játszani – tette hozzá. – Hozzá szeretném segíteni a csapatot a céljai eléréshez. Úgy gondolom, a Szuperliga első három gárdája nagyon erős, oda beférkőzni nehéz, de nem lehetetlen, azaz meg lehet célozni a dobogót.

– A Köfém SC-nél kezdtem el tekézni 2017-ben – mondta a tizennyolc esztendős Sziklási Tibor. – S az utóbbi hat évet Székesfehérváron töltöttem. Több versenyen is részt vettem, melyek közül a legrangosabb az idei, Horvátországban rendezett U18-as világbajnokság volt, ahonnan vb-győztesként térhettem haza.

A fiatal tehetség mindenképpen szintet akart lépni, ezért váltott.

– Úgy érzem, Kaposváron sokat fejlődhetek, s olyan játékosok alkotják a csapatot, akikre fel tudok majd nézni – hangsúlyozta a sportoló.

– Pápán ismerkedtem meg a sportággal, még 2014-ben – nyilatkozta Németh Máté. – Három évvel később a Szuperligába igazoltam, Ajkára, onnan két szezon után Győrbe, a következő bajnoki idényt pedig már Kaposváron kezdem el. Amire nagyon büszke vagyok, hogy 2016 óta, minden korosztályos világbajnokságon részt vettem, ezalatt párosban kétszer bronzérmet szereztem. A serdülők országos bajnokságán is a dobogó harmadik fokára állhattam fel egyéniben, U23-ban pedig egyszeres ob-győztesnek, s kétszeres ezüstérmesnek mondhatom magam egyéniben és összetettben is. A következő nagy célom a felnőtt válogatottság.

– Nagy potenciál van a kaposvári csapatban, ezt jól bizonyítja, hogy az elmúlt szezonban, milyen tekézőket igazoltak és a pályájuk is kiváló – hangsúlyozta Németh Máté. – Úgy érzem, a kiváló lehetőségeknek köszönhetően, nagy célokat tűzhetünk ki magunk elé. A döntésemben sokat számított az is, hogy fejlődni akar az együttes, s ennek én is a részese szeretnék lenni.

Németh Máté –még győri színekben – indult már az NBC-kupán, melyre ezúttal kaposváriként is lehetősége lesz.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK játékoskerete: Horváth László (játékos/vezetőedző), Botházy Péter, Pintér György, Kovács Gábor, Németh Máté, Farkas Sándor, Juhász Bence, Sziklási Tibor, Nagy Gergő.