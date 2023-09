Az évadzáró Baross Kupát már tizenöt éve minden esztendőben megrendezik, s idén sem maradt el.

– Mondhatnánk, hogy a verseny célja összehozni a tenisztársaságot, de hát ez már a tizenötödik év, így elég nehéz azt mondani rá, hogy ennek most ez a célja – kezdte Ihász Attila, a Baross kupa főszervezője. – Ez inkább hagyomány most már, erre a rendezvényre mindenki számít így szeptember közepén, ezért is jönnek sokan még vidékről is. Negyvenöt-ötven közötti létszámmal érkeztek a versenyünkre a résztvevők, voltak akik több versenyszámban is neveztek. Jöttek Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Veszprémből és Balatonboglárról is. A pécsiekre idén nem számíthattunk, mert náluk is volt valamilyen nagyobb szabású amatőr verseny. A viadal kétnapos volt, szombat reggel kezdtünk és vasárnap estig tartott a verseny. Az első nap nagyon hosszú volt, hét pályánk van összesen szabadtéren, 9 órakor kezdtük el a mérkőzéseket és kint játszottunk körülbelül 18.30-ig, majd utána késő estig a centerpályán folytattuk a küzdelmeket, amelyet ki lehet világítani. Aztán a második nap ismét reggel kezdtünk és este 18-19 óra magasságában végeztünk, majd eredményt is hirdettünk. Az időjárás szempontjából szerencsésnek mondhatjuk magunkat, az egész versenyen kellemesen sütött a nap, a szél sem borzolta a kedélyeket, mert azt ugye a teniszezők nem szeretik, úgyhogy ez egy ideális teniszidő volt.

A versenyen több mint negyvenen vettek részt. Fotó: Lang Robert Kaposvar

A Baross kupán hét versenyszámot bonyolítottak le a szervezők.

– A férfiaknál a nyílt egyénibe bárki nevezhetett, illetve szoktunk rendezni egy szabadidős kategóriát, hogy aki eleve úgy érzi, hogy nem olyan szintű versenyző, ő nevezhet abba, valamint a nyílt kategória első körének veszteseit szoktuk még oda beírni – folytatta a főszervező. – Ez így nem egy vigaszág, hanem én szabadidős kategóriának nevezem. Ugyanez van a nőknél is, a női egyéni és a női szabadidős kategóriánál is ugyanígy történik a dolog, mint a férfiaknál. Ezeken kívül volt még férfi nyílt páros és olyan férfi páros, akik 110 év fölöttiek, tehát ha a párnak összeadjuk az életkorát, akkor ők 110 évesnél többek voltak. Végül vegyes páros versenyszámot is rendeztünk.

Ideális teniszidő volt a Baross kupa mindkét napján. Fotó: Lang Robert Kaposvar

A Baross kupán kívül még három versenyt szokott rendezni egy évben Ihász Attila.

– Azért évadzáró ez a rendezvény, mert ez az utolsó megméretésünk az évben, ezenkívül még évadnyitót szoktunk rendezni, egy Staropramen kupát, valamint egy T-T Ablak kupát – fogalmazott Ihász Attila. – Ezen a négy versenyen elég sokan megjelennek, az év közepén általában a Staropramen kupa szokott a csúcs lenni, ott ilyen hetven-hetvenöten is vagyunk, ami egy amatőr rendezvényen már elég soknak számít. Azt tudni kell, hogy egy országos bajnokságon harminckettes tábláról indulnak, tehát így viszonyítva, hogy nálunk hetvenöten szoktak részt venni, az azért tényleg komoly. Azt gondolom, itt a Dél-Dunántúlon az egyik legjobb amatőr rendezvény a kupánk, és a többi versenyünkön is elég komoly létszámmal vesznek részt, de azok egy kicsit családiasabbak, de ezt nem is bánjuk. A Baross kupán is a Kaposvári Tenisz Club versenyzői, tagjai vesznek részt, rajtuk kívül a vidéki sportolók járnak még hozzánk évek óta versenyekre. Velük olyan baráti viszony alakult ki, hogy egymás rendezvényeire járunk.

Eredmények

Férfi egyéni: 1. Major Ádám, 2. Somi Attila, 3. Kollár Gábor, 3. Szentes Zoltán.

Női egyéni: 1. Ferenczi Anna, 2. Szebényi Annamária, 3. Máté Csenge, 3. Tóth Klára.

Férfi szabadidős: 1. Baksa Zsolt, 2. Horváth Attila, 3. Fehér István, 3. Fehér Csongor.

Női szabadidős: 1. Horváth Laura, 2. Bödő Krisztina, 3. Boros Réka, 3. Pap-Csörsz Zsófia.

Férfi páros: 1. Péntek Ábel-Gulyás Márton, 2. Kárpáti Zoltán-Simiglai István, 3. Fehér István-Fehér Csongor, 3. Kelemen Tamás-Tóth Gábor.

Férfi páros 110+: 1. Kárpáti Zoltán-Simiglai István, 2.Fehér István-Ihász Attila, 3. Kelemen Tamás-Horváth István, 3. Tóth Zoltán-Rózsavölgyi István.

Vegyes páros: 1. Patard Ági-Németh Csongor, 2. Mádé Beáta-Szakács Attila, 3. Szebényi Annamária-Major Ádám, 3. Venturini Henrietta-Nagy Csaba.