Bőven akad közötte parázs felkészülési mérkőzés is, vendégül látják majd a kaposváriak a Székesfehérvárt és az Újpestet is, de Békéscsabára is ellátogatnak egy felkészülési tornára, ahol a bajnoki ezüstérmes Békéscsaba és a Nyíregyháza lesz majd az ellenfél.

A hazai mérkőzések a Kaposvár Arénában kerülnek megrendezésre, s ingyen látogathatók majd.

Szeptember 20. (szerda), Székesfehérvár: MÁV Előre SC–KNRC. Szeptember 23. (szombat), Kaposvár Aréna: KNRC–MÁV Előre SC. Szeptember 29-30. (péntek-szombat), Békéscsaba: péntek 19 óra: Swietelsky-Békéscsaba–KNRC, szombat 16 óra: FATUM-Nyíregyháza–KNRC. Október 4. (szerda), Kaposvár Aréna: KNRC–UTE.

A KNRC lányai október tizenötödikén kezdenek az Extraligában a címvédő Vasas Óbuda ellenfeleként idegenben. Majd október huszonegyedikén a Swietelsky-Békéscsaba együttesét látják vendégül.