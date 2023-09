– Gondolta volna a rajt előtt, hogy egyedül Ön megy végig?

– Abszolút nem – mondta a hatvanhat esztendős Nagykéri György, aki 34 óra 37 perc alatt teljesítette a 252 kilométeres Deseda Ultramaratont, amivel megnyerte a versenyt. – Voltak nagyszerű futók a mezőnyben, elég csak Gyöngyösi János nevét említeni, aki teljesítette már a Spartathlont, de rajta kívül is többen lefutották már korábban a Deseda Ultramaraton teljes távját.

– Mi lehetett az oka, hogy a többiek kiszálltak?

– A meleg. Sokan gyorsan kezdtek és hamar elfáradtak. Frissítési problémáik lettek, dehidratálódtak, és gyomorproblémáik adódtak.

– Milyen célt tűzött ki a rajt előtt?

– Teljesíteni mind a 252 kilométert. Harminc órán belüli időt terveztem, ami az idei formám alapján reális volt. Azonban láttam az időjárás-előrejelzést, és egyből elengedtem ezt a vágyamat. Az első két tizennégy kilométeres kör után jócskán visszavettem a tempóból, így a maratonom is négy órán kívüli lett. Ez azonban hosszú távon megérte. Akkor úgy voltam vele, akárhogyan, de végig kell mennem. Okosan futottam, voltak olyanok, akik az első három-négy kört meghúzták, ám el is fáradtak, így utolértem őket. Amikor éjfél előtt, a tizennyolcadik órában az élre kerültem, gondoltam, hogy senki sem előz már meg, de nem akartam úgy győzni, hogy nem teljesítem a teljes távot. Az nekem nem jön be.

– Milyen volt a futás?

– Nem szeretek melegben futni, a nyári Balaton-köreim harminc óra körül vannak, míg télen huszonöt óra negyvenhárom perc a rekordom. Engem is fejbe vág a meleg, tartottam is tőle a Deseda Ultramaratonon. A harmadik körben véletlenül elfelejtettem feltenni a sapkám, így anélkül tettem meg nyolc kilométert, rögtön meg is éreztem a napot. Az átlaghoz képest sokkal többet ettem, ittam és krémeztem, valamint hűtöttem magam. Ki kell emelnem a segítőmet, remek munkát végzett, valamint a DKFI (Debrecen Környéki Futóismerősök) futócsapat tagjait, akik nélkül sokkal nehezebb lett volna.

– Mi jelentette a legnagyobb kihívást?

– A meleg. Ám valamelyest taktikusabban, lassabban mentem. Szerencsére volt hideg víz és jég a frissítőpontokon, ezek harminc fok feletti hőmérsékletnél jól jöttek. A szombati nap is kemény volt, de vasárnap előfordult, hogy negyven fok fölé is kúszott a hőmérő. Éjjel atlétában futottam, nappal pedig hosszú ujjúban, ami alá betettem egy marék jeget. Csak így lehetett kibírni. Ráadásul van egy kis szintemelkedés a pályában, így a végére kétezer méter jön össze, ami eléggé tekintélyt parancsoló. Néhol bele kellett sétálnom, anélkül nem is lehetne ezt a versenyt teljesíteni. Hiba volt, hogy nem vettem fel kompressziós szárat, be is dagadtak a lábaim.

– Már győzött 2018-ban a Deseda Ultramaratonon, majd szerzett egy harmadik helyet, most pedig ismét nyert.

– Érdekes, mert amikor harmadik lettem, jobb lett az időm, mint a két győzelmemnél. Ez valószínűleg az erősebb mezőnynek volt köszönhető. Az a futó, aki háromszor győz ezen az eseményen, végleg megkapja a vándorserleget, és mivel nekem kétszer sikerült, persze hogy foglalkoztat a harmadik elsőség. Azonban rajtam kívül még vannak páran, akik szintén kétszer nyertek, így többünknek is megvan az esélye a trófeára. Jövőre tizedszer rendezik meg a Deseda Ultramaratont, természetesen ott szeretnék lenni, de tisztában vagyok vele, hogy a fiatalabb futók harminc órán belül is teljesíthetik a távot. Ugyanakkor itt a példa, könnyen el is lehet hasalni a nagy melegben.