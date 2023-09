A harmadik körben két első osztályú csapat is elvérzett, de a két, még versenyben lévő somogyi klub, a BFC Siófok és a Kaposvári Rákóczi FC is bejutott a legjobb harminckét csapat közé a MOL Magyar Kupában. Így minkét egyesület háza táján érdeklődve várták a hétfő esti sorsolást, hiszen a negyedik körben már fokozódik a tét, ugyanis a dicsőség mellett a legjobb tizenhat közé kerülésért ötmillió forint is jár a csapatoknak.

Az NB III. Dél-Nyugati csoportjában érdekelt Kaposvári Rákóczi FC eddig három csapatot is búcsúztatott, az első körben a Dunaújvárost, a másodikban a Sárbogárdot, a harmadikban pedig a PTE-PEAC-ot, de itt nem állnának meg a somogyi zöld-fehérek, akik a következő körben a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályban érdekelt Mezőörs KSE csapatához látogatnak.

A BFC Siófok, másodosztályú csapatként az előző körben csatlakozott a sorozathoz, s az alacsonyabb osztályú Budaörs legyőzésével jutott tovább. A következő fordulóban viszont már a balatoniak lesznek az alacsonyabb osztályúak, ugyanis az élvonalbeli DVTK vár Dragan Vukmir tanítványaira.

A negyedik fordulóban is egy mérkőzésen dől majd el a továbbjutást. A forduló hivatalos játéknapja: november 1., szerda.

A negyedik forduló párosítása:

BFC Siófok (NB II.)–Diósgyőri VTK (NB I.)

Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III.)

Budapest Honvéd (NB II.)–Paksi FC (NB I.)

Szombathelyi Haladás (NB II.)–ZTE FC (NB I.)

FC Dunaföldvár (NB III.)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB II.)

ESMTK (NB III.)–MTK Budapest (NB I.)

Opus-Tigáz Tatabánya (NB III.)–Újpest FC (NB I.)

Vasas FC (NB II.)–Gyirmót FC Győr (NB II.)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.)–Kecskeméti TE (NB I.)

Tiszakécskei LC (NB II.)–FC Ajka (NB II.)

Unione FC (BLSZ I.)–Kisvárda Master Good (NB I.)

HR-Rent Kozármisleny (NB II.)–Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II.)

ETO FC Győr (NB II.)–Debreceni VSC (NB I.)

Ferencvárosi TC (NB I.)–Puskás Akadémia FC (NB I.)

Szentlőrinc (NB III.)–Kelen SC (NB III.)

VLS Veszprém (NB III.)–Budafok (NB II.)