– Nyáron érkezett Siófokra, miért a BFC-re esett a választás?

– Több lehetőségem volt, de úgy éreztem, hogy ide kell jönnöm. Egy roppant befogadó, motivált és fiatalos társaságba csöppentem, utólag már kijelenthetem, hogy jó döntést hoztam. A szezon elején ugyan voltak nehézségeink, de azon vagyunk, hogy ezekből kilábaljunk és ennek eredményeképp elinduljunk felfelé a tabellán.

– Mivel lenne elégedett a szezon végén?

– Szeretném, ha egy stabil középcsapat lennénk, melynek bárki ellen van esélye, legyen szó hazai, vagy idegenbeli összecsapásról. Jó lenne elérni azt, hogy senki se mehessen ellenünk biztosra. Egyelőre élvezem a bizalmat és igyekszem ezért mindent megtenni. Szeretnék minél több játékpercet a pályán tölteni, jól teljesíteni és gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot.

– Korábban szerepelt az NB I-ben, hosszabb távon milyen célokat fogalmazott meg?

– Nem titok, hogy szeretném magam újra megmutatni az élvonalban, van bennem egyfajta bizonyítási vágy, de jelenleg a Siófokra koncentrálok és ebből a szezonból szeretném kihozni a lehető legtöbbet.

– Hogy érzi magát Siófokon, milyen a város?

– Így hogy elmúlt a nagy nyári zsongás, sokkal nyugisabb lett minden, de alapvetően tetszik a környezet. Egy élhető városról beszélünk, jól érzem magam.

– A Siófok ott van a Magyar Kupa 4. fordulójában, ahol korábbi csapata, a jelenleg élvonalbeli DVTK lesz az ellenfél. Mit szól a sorsoláshoz és hogyan látja az esélyeket?

– Korábban két és fél évet játszottam Diósgyőrben, de ennek már jó ideje, így különösebb jelentőséget nem tuladjonítok neki, hiszen a távozásom óta már a teljes játékoskeret kicserélődött. A sorsolásnak személy szerint örülök, hiszen egy élvonalbeli ellenfelet fogadhatunk hazai környezetben. Remélhetőleg sokan kijönnek majd és egy jó hangulatú találkozón mérhetjük fel azt, hogy hol is tartunk. Ráadásul a továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, így nagyobb eséllyel okozhatunk meglepetést. Személy szerint bízom benne, hogy így lesz, de egyelőre még az előttünk álló bajnoki mérkőzéseken van a fókusz.

– Ha a sportot félretesszük, mivel tölti a szabadidejét?

– Jogásznak tanulok és már csak fél évem van vissza, így sokat tanulok, főként, ha közeledik a vizsgaidőszak. De természetesen másra is jut időm. A csapattársakkal gyakran eljárunk kávézni, és az olvasás is kikapcsol. A filmekről és a sorozatokról nem is beszélve.