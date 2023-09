A Gera Zoltán vezette együttes tavaly szeptember óta nyolc felkészülési mérkőzést játszott, ezeken hat győzelem és két vereség volt a mérlege. Szeptember hetedikén már élesben, Eb-selejtezőn lép pályára a válogatott, amelynek keretébe huszonnégy labdarúgót hívott meg Gera Zoltán – írja az MLSZ.

A korosztályból ezúttal négy labdarúgó kapott meghívót az A-válogatottba, rájuk értelemszerűen nem számíthat az U21-es stáb: Kerkez Milos már hosszabb ideje alapember Marco Rossi keretében, mellette Balogh Botond, Kata Mihály és Horváth Krisztofer bizonyíthat a felnőttek között.

– Elérkezett a tétmeccsek időszaka, az elmúlt egy év során azért dolgoztunk, hogy felkészülten vágjunk neki a következő hónapoknak – mondta az mlsz.hu-nak Gera Zoltán. – A csapat az előző egy évben bizonyította, hogy megvan benne az a minőség, amely a sikeres rajthoz kell, a célunk, hogy két győzelemmel kezdjük meg a sorozatot. A csoport két legalacsonyabban rangsorolt együttesével játszunk, de senki se gondolja, hogy két könnyű összecsapás vár ránk. Kazahsztán harcos gárda, kellemetlen ellenfele tud lenni bármelyik válogatottnak, és a máltaiak is értek el figyelemre méltó eredményeket, a macedónokat például négy–nullára győzték le nemrégiben. A keret összeállításánál ismét előnyt élveztek azok, akik rendszeresen játszanak a klubcsapatukban, de volt egy-két poszt, amely esetében nehezebb dolgunk volt, ugyanis a bő keret tagjai közül néhányan kevés játéklehetőséget kaptak az elmúlt időszakban. Három újoncot ezúttal is meghívtunk, miután Baranyai Nimród, Fehér Csanád és Horváth Artúr is jó teljesítményt nyújtott NB I-es csapatánál.

Kazahsztánt szeptember hetedikén, 17.45 órakor fogadják a magyarok a szegedi Szent Gellért Fórumban, majd szeptember tizenkettedikén, szintén 17.45 órakor lépnek pályára a Máltán, a paolai Tony Bezzina Stadionban.

Az U21-es válogatott kerete a szeptemberi Eb-selejtezőkre: kapusok: Hegyi Krisztián (Stevenage FC), Dúzs Gellért (Bp. Honvéd), Tóth Balázs (Kazincbarcika), védők: Szabó Alex (Bp. Honvéd), Iyinbor Patrick (Kecskeméti TE), Csinger Márk (DAC), Fehér Csanád (Újpest FC), Debreceni Ákos (Siófok), Baranyai Nimród (DVSC), Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd), középpályások: Eördögh András (Bp. Honvéd), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Kovács Barnabás (ZTE), Horváth Artúr (MTK Budapest), Vitális Milán (DAC), Bényei Ágoston (DVTK), Baráth Péter (Ferencváros), támadók: Komáromi György (Puskás Akadémia), Kerezsi Zalán (Bp. Honvéd), Katona Bálint (Ferencváros), Németh András (Hamburg), Kocsis Dominik (Bp. Honvéd), Lisztes Krisztián (Ferencváros), Vancsa Zalán (Lommel). Szövetségi edző: Gera Zoltán.