Somogy vármegye híres a kiváló élvonalbeli játékvezetők felsorakoztatásáról, de a nemzetközi porondon egy sikeres sportpályafutás is Somogyhoz köthető, hiszen a szakma egyik legnagyobb kiválósága a balatonföldvári Andorka Sándor játékvezetőként , az MKSZ, az IHF és az EHF kiválósága is volt. Most mégsem az ő méltatása következik, hanem kisebbik fiáé, Miklósé aki édesapja nyomdokaiba lépve annak méltó utóda lett. Nem csak a kézilabda pályán, hanem emberként, tanárként, edzőként is felnőtt édesapjához és nemzetközi játékvezetőként idén párjával Hucker Róberttel együtt elnyerték a hazai szakma által odaítélt díjat, és Ők lettek a 2022/23 bajnoki év legjobb játékvezetői. Fontos elismerés ez, hiszen szó szerint a szakma, azaz a kézilabda élvonalának edzői, csapatvezetői valamint az NB-I-es játékvezetőknek a szavazatai adták az alapot, majd a három legtöbb szavazatot kapott páros közül a Magyar Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottsága őket választotta a bajnoki évad legjobbjainak, ez pedig az egyik legnagyobb elismerés.

A szezonban több rangadó közreműködői voltak, hiszen a magyar férfibajnokság két topcsapatának a Veszprémnek és a Szegednek a hat összecsapásából három találkozón ők fújták a sípot, de a nemzetközi porondon is megmérettették magukat. Mindenki megelégedésére fújtak férfi EB selejtezőn, Európa Liga mérkőzésen, női BL találkozón, és sok hazai rangadón egyaránt. Legutolsó mérkőzésük is bekerül a kézilabdatörténelemben hiszen ők fújták a Mosonmagyaróvár- Győr bajnoki mérkőzést ahol Gyurka János vezette Mosonmagyaróvár legyőzte a BL győztes Győrt.

A páros éppen 20 éve dolgozik együtt, sok nagy csata, emlékezetes mérkőzés aktív részese volt. Életükben fontos párhuzam, hogy mindketten édesapjuk nyomdokaiba lépve váltak kiváló játékvezetőkké- Hucker Ferenc Baranya megye kiválósága volt- és már gyermekként is tudták, hogy ez lesz az ő útjuk. A sportág szeretetét már átadták gyermekeiknek-mindegyikük fia kötődik a kézilabdához- így a biztos, hogy a nevükkel még találkozni fogunk a jövőben. Nagy esély van arra, hogy a Andorka Sándor és Andorka Miklós után Andorka Soma is sípmester lesz majd, mert az első lépéseket már megtette ezen az úton.

A bajnoki évad legnagyobb kitüntetése a párosnál landolt- megérdemelten. Munkájuk minden elismerést megérdemel, és még sokáig szeretnénk hogy a kézilabda pályán ők fújják a sípot.