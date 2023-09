A nehéz kezdés után szombaton 18 órakor a Metalcom Szentes otthonában ugrik medencébe a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. negyedik játéknapján.

A Kaposvári VK bajnoki rajtja egy Bajnok Ligája csoportkörnek is beillett, hiszen a Honvéddal, az OSC-vel és a Ferencvárossal kezdtek Surányi László tanítványai, akik pontot nem, csupán részsikereket tudnak felmutatni három fordulót követően. A folytatásban viszont olyan csapatokkal találkoznak a kaposváriak, melyek ellen már van reális esélyük a győzelemre. Ezek közé tartozik a Szentes is.

– Nem lesz könnyű dolgunk, mert a három vereség miatt nagy nyomás van rajtunk – mondta Baj Marcell, a Kaposvári VK játékosa. – Fizikálisan, mentálisan és taktikai szempontból is arra készültünk, hogy ezt elbírjuk és a következő meccseken jól teljesítsünk. Egy hosszú menetelésbe kezdünk szombaton, a Szentesen van a fókusz, de, akár nyerünk, akár veszítünk, ugyanúgy kell tovább készülnünk a többi rangadóra.

A szentesiek az elmúlt három bajnokijukból kettőt elveszítettek, de a KSI ellen már megszerezték az első győzelmüket, így magabiztosabban várják a KVK elleni összecsapást.

– A Szentes abszolút erősödött az elmúlt évhez képest, ez a játékosállományban és a szakmai stábban is megmutatkozik – tette hozzá Baj Marcell. – Náluk is nagy célokat fogalmaztak meg, biztos vagyok benne, hogy nekünk fognak esni, de mi is ezt tesszük majd.

A találkozó érdekessége, hogy az egyik játékvezetője a kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund lesz, aki korábban a Kaposvári VK szakmai igazgatójaként is dolgozott.