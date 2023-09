Két idegenbeli győzelemmel kezdték a kaposváriak a bajnokságot, miután előbb Pápán, majd Székesfehérváron, a Köfém SC otthonában is diadalt arattak. Most azonban az eddigieknél sokkal nehezebb meccs vár rájuk, hiszen a Zalaegerszegi TK vendégeként szólítják majd őket dobóállásba. A somogyiak már bizonyították, képesek nyerni zalai riválisuk ellen, hiszen az előző kiírás nyolcadik fordulójában megverték őket a Investment-Közút-csarnokban, ráadásul azóta erősítettek is.

– Mivel ismertük azokat az együtteseket, melyek ellen indítottuk a Szuperligát, így be lehetett vállalni azt, hogy a pontvadászat elején kétszer idegenben lépünk pályára – fogalmazott Kovács Gábor. – A Pápa ugye a friss feljutó, s azzal is tisztában voltunk, hogy a Köfém SC jelentősen meggyengült.

A harmadik játéknapon is útra kelnek a tekézők, s ezúttal Zalaegerszeg lesz a célállomás.

– Néztem az eddigi eredményeiket, jó formában vannak – tette hozzá a négyszeres világbajnok. – Nálunk kicsit hullámzik a teljesítmény, de ha eltaláljuk a párosításokat, s mindenki hozza a tudását, akkor jók lehetünk. Azért is lenne fontos egy jó eredményt elérni, mert attól még jobban összekovácsolódnák, s megjönne az önbizalmunk is.

Kovács Gábor arról is beszélt, hogy az NBC-kupán is ismeretlen pályán játszanak majd, így a – zalaival együtt már – három idegenbeli összecsapás kiváló felkészülés a nemzetközi porondra is.

Az NB II.-ben szereplő Investment Közutasok Kaposvári TK II. a hétvégén szabadnapos lesz.