Az eddigi hét fordulóban öt gólig jutott az idegenben eddig nyeretlen, hat pontos BFC Siófok: a balatoniak most egy olyan együttes otthonába látogat, mely még ennél is kevesebbszer, mindössze négyszer talált be az ellenfeleknek! Hétből négy bajnokin – Budafoki MTE (0–2), Szeged-Csanád Grosics Akadémia (0–0), Pécsi MFC (0–2), Kolorcity Kazincbarcika SC (1–0) – képtelenek voltak gólt elérni, egyetlen győzelmüket a sereghajtó Credobus Mosonmagyaróvár otthonában arattak (0–2), ezt az alsóházi rangadót három vereséggel – PMFC, Kazincbarcika, Vasas (1–2) – a hátuk mögött várják! Nincsenek a legjobb formában, ám ez előző hétvégén mégis legyőzték hazai környezetben Magyar Kupa–meccsen Borsos találatával az élvonalbeli Mezőkövesd Zsóry FC-t és jutottak a sorozat negyedik körébe. Meg kell jegyezni, a kövesdiek kezdője "csak" hat helyen egyezett meg a Kecskeméten bajnokit nyerő csapatéval, ám ez semmit sem von le a zöld–fehérek érdemeiből!



" – Teljesen másfajta mérkőzés lesz a Siófokkal szembeni, mint a Mezőkövesd elleni volt, erre felkészítettem a csapatot – nyilatkozta Jeney Gyula, az Ajka FC trénere. – Más, amikor egy olyan csapattal játszunk, akikkel egy szinten vagyunk. A mentális dolgoknak nagyon fontos szerepe lesz, amennyiben a csapat feltudja dolgozni, hogy mi vagyunk az esélyesek, nem okozhat problémát a három pont megszerzése, mert úgy érzem, minőségben és játékban is nagyobb erőt képviselünk."



Hogy ez utóbbi igaz-e, arra a kilencven perc fogja megadni a választ, ám egy biztos: Jeney Gyula együttesét rutinos labdarúgók alkotják, a legutóbbi, Vasas FC elleni bajnokin a kezdő átlagéletkora 29,2 év volt, míg ezzel Siófokon a fiatalokat favorizálják, a Szombathelyről érkező Csató Martinnal is 24 év volt a Haladás ellen pályára érkező tizenegy átlagéletkora.



A BFC Siófok is sikerrel vette a Magyar Kupa harmadik körét, a harmadosztályú Budaörs otthonában jutottak tovább némileg felforgatott összeállításban, hisz Dénes, Debreceni, Winter mellett a fehérvári trió, Tóth, Menyhárt és Kovács sem játszott, az alapemberek közül Nagy Richárdnak is csak tíz perc jutott, Böndinek és a győztes gólt jegyző Kitlnek pedig harminc. Remélhetőleg az a kilencven perc jól szolgálta a felkészülést erre a fontos ajkaira, melynek kapcsán arra is gondolnia kell Dragan Vukmirnak, hogy egy hét alatt három találkozót kell játszaniuk, az Ajka után jön az ETO FC Győr, majd utaznak Gyirmótra. A legutóbbi hasonló hármas – Tiszakécskei LC, Kolorcity Kazincbarcika SC, Budapest Honvéd – sorozatot öt ponttal zárták, jó lenne ezt megismételni...



A hétvégi összecsapásra visszatérve, a BFC Siófok ebben a szezonban még nem játszott kapott gól nélküli kilencven percet, amire most nagy esély kínálkozik! Ha pedig sikerülne lenullázni ellenfelüket, az jó alap lenne egy esetleges sikerhez. Ez utóbbira már régóta várnak a balatoni oldalon, pontosabban tizennégy éve, akkor, 2009 szeptemberében a Szalma – Mogyorósi, Graszl, Márton, László – Thiago, Nagy Lajos, Kanta Sz., Köntös (Ludánszki) – Roni (Horváth A.), Sowunmi összeállítású, Hagymási Zoltán által irányított együttesnek sikerült, Kanta és Sowunmi találataival (0–2). Ezt követően hat másodosztályú bajnokit játszottak még egymással a Városi Szabadidő- és Sportcentrum, de egyiken sem született sárga–kék siker...