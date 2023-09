Nagy volt a jövés–menés nyáron Kisvárdán, kilencen távoztak, nyolcan érkeztek, az utóbbiak közül Kovalcsik Bianka, Szabó Lili Zsófi és Gém Léna a NEKA kötelekéből! A korábban onnan szerződtetett Juhász Grétával és Mérai Majával együtt így már öt korábbi akadémista van a várdai keretben! Nekik is köszönhetően jelentős fiatalításon esett át az együttes, melynek játékosai az ötödik–hatodik helyre várják magukat. Nem csak az említetteknek, de Bakó Botond edzőnek is különleges lesz ez a hatvan perc, hisz épp Kisvárdáról igazolt Balatonboglárra, ahol 2019 nyarától dolgozott idei menesztéséig. Nem is rosszul, hisz tizedeik (2020), kilencedik (2021), majd hetedik helyig (2022) vezette a klubot. Negyedik szezonja azonban nem sikerült a legjobban, a tizenegyedik helyen volt kénytelen átadni a helyét, miután a csapatnak "új impulzusokra volt szüksége az eredményes folytatáshoz". A Balaton partján az élvonal legfiatalabb együttesét kell irányítania, ám mint mondta, mindig is szeretett fiatalokkal dolgozni, Orosházán ifjúsági és serdülő csapatokat irányított, akik partnerek voltak a munkában.

A várdai bajnokinak egyértelműen a házigazdák az esélyesei, akik keretében Akijama, Ajano és Novak révén három idegenlégiós is van! Az eddigi három forduló után nem ők, hanem Karnik a legeredményesebb náluk huszonhárom találattal, akire figyelni kell védekezésben. Józsa Krisztián vezetőedző együttese jó hangulatban várhatja az összecsapást, hisz kikaptak ugyan Vácon (26–23), ám mindkét eddigi hazai meccsüket megnyerték, az egyiket az MTK Budapest (28–25), a másikat pedig az újonc Kozármisleny KA ellen (26–22)!

" – Az a korszak lezárult mind a csapat, mind Bakó Botond életében, mindenki új fejezetet nyitott, kizártunk minden előzményt, egész héten nagyon jó hozzáállással dolgozott a csapat – nyilatkozta Józsa Krisztián, aki Bakó Botondhoz hasonlóan Székesfehérvárról került Kisvárdára. – A védekezésünkre fektettük a hangsúlyt, szeretnénk ezt hazai pályán keményen, harciasan csinálni. A rendezetlen védelem elleni játékban kell előrelépnünk, pontosabbnak kell lennünk a befejezéseknél, a helyzetek kialakításánál. Meg kell ismételni a múlt heti játékunkat, fontos lesz jól kezdeni."

A kezdéssel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy eddig még egyszer sem tudta megnyerni az első harminc percet a Kisvárda, jó lenne, ha nem a bogláriak ellen szakadna meg ez a negatív szériájuk. " – Időre van szükségünk, hogy felvegyük az élvonal ritmusát, csapat kilencven százaléka még nem játszott az NB I-ben – nyilatkozta Wald Kíra, a Siófokról érkező szélső, aki hét találatnál jár három forduló után. – Hatalmas adomány, hogy ennyi idősen ilyen meccseket tudnak játszani. Kisvárdára percízebben fogunk készülni, hisz edzőnk, Bakó Botond számára különleges mérkőzés lesz. Próbálunk egy végletekig kiélezett meccset játszani, remélem, hogy a végén abból mi jövünk ki jobban."