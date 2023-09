Hiába a szombathelyi Csató Martin érkezése, aki azonnal bekerült a védelembe a sérült Vágó helyére, a balatoniak ott folytatták, ahol a Vasas FC ellen, a Fáy utcában abbahagyták. Pocsékul védekeztek, már az ötödik percben gólt kaptak Bosnjak balról középre lőtt labdájából, majd a szünetig kaphattak volna még további négyet–ötöt, a kapura lövések aránya 1–12 volt a félidőben! Átjáróház volt a balatoniak védekezése, folyamatosan jöttek a hibák, képtelenek voltak felvenni a Hali sebességét, nem tudtak mit kezdeni az utóbbiak agresszivitásával! Előbb Rácz (15.p.), majd Nyíri lövését fogta Winter, ezt követően Doktorics tekert mellé nagy ziccerben (22.p.), de Kelemen is tesztelte Wintert (29.p.), aki folyamatos munkában volt. Rácz kísérletében is benne volt a a gól, de Winter megint a helyén volt (33.p.), amikor pedig már az utóbbi is verve volt, Doktorics kísérleténél, akkor kisegített a kapufa (45.p.). A kimaradt helyzetek megbosszulták magukat, a félidő hosszabbításában Zvekanov elkövetett egy felesleges szabálytalanságot a kapuval háttal álló Nagy Richárddal szemben, a szabadrúgásból, húsz méterről a sértett a jobb felsőbe tekerte a játékszert. Ez volt a balatoniak első és egyetlen kapura lövése ebben a félidőben, hogy addig semmi veszélyt nem jelentettek a kapura az annak is köszönhetően, hogy Dragan Vukmir támadói mintha "belealudtak" volna a mérkőzésbe, hiszen hétszer (!) is leshelyzetben találták magukat, ráadásul a párharcok megnyerésében sem vitézkedtek!



A szünet után javult a helyzet, kevesebb volt a labdaeladás, több párharcot is nyertek a házigazdák, akik játéka is felgyorsult, különösen a cserék után. Még a siker kivívására is megvolt az esélyük, ám Schildkraut lövésénél hatalmasat mentett Szvoboda, akiről centikkel a bal kapufa mellett gurult el a labda (81.p.). A végén megint a meccs legjobbjának, Winternek kellett kétszer is nagyot mentenie, előbb Nyíri szabadrúgásánál (86.p.), majd Horváth Rajmund kísérleténél (89.p.).





Érdekesség, hogy ez volt a hetedik forduló a bajnokságban, ám eddig sem a Haladás, sem a BFC Siófok nem tudott kapott gól nélküli meccset játszani. Az előbbiek helyzete annyiból jobb, hogy már kilenc rúgott gólnál járnak, míg a balatoniak "csak" ötnél.





Merkantil Bank Liga – 5. forduló

BFC Siófok – Szombathelyi Haladás 1–1 (1–1) Siófok, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Berényi Tamás (Horváth Zoltán, Ring Kevin) BFC Siófok: Winter – Csató, Vékony, Debreceni Á. – Polényi (Schildkraut, 76.p.), Varjas Z., Kitl M. (Kovács B., 90+1.p.), Böndi – László D. (Major G., 63.p.), Tóth T. (Dénes, 63.p.) – Nagy R. (Girsik, 63.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Szombathelyi Haladás: Verpecz – Nyíri, Jagodics M., Csonka, Bosnjak – Doktorics (Horváth R., 72.p.), Zvekanov, Csernik (Jancsó, 61.p.) – Rácz B. (Simut, 86.p.), Kelemen M. (Szakály A., 86.p.), Mohos (Szvoboda, 61.p.). Vezetőedző: Alekszandar Jovics. Gólszerzők: Nagy R. (45+1.p.), illetve Rácz B. (5.p.)







MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: ”– Rosszul kezdtük a meccset, az ellenfél a gól mellett több veszélyes helyzetet is kialakított, azonban egy pontrúgásból szerencsére sikerült egyenlíteni. A fordulás után, főleg a cseréket követően mi domináltunk, s egy kis szerencsével a végén akár a győzelmet is megszerezhettük volna.”

Alekszandar Jovics: ”– Az első félidőben kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Kiválóan járattuk a labdát, sok helyzetet alakítottunk ki, de sajnos nem sikerült nagyobb előnyt szereznünk, míg az ellenfél a végén egy szép góllal egyenlített. A második félidő első tíz percében uraltuk a játékot, viszont a meccs utolsó felében problémáink akadtak az ellenfél hosszú labdáival.”