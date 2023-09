Prikidánovics Nándor tanítványai kevés edzéssel vágtak neki az első mérkőzésnek, de így is voltak olyan periódusok, melyben megszorongatták a végső győzelemre is esélyes Újpestet, azonban a fővárosiak végül elvitték a pontokat a Virágfürdőből. A folytatás már jobban alakult a KVK fiataljai számára, akik előbb Hegedüs Balázs vezérletével, egy góllal, egy igen szoros ütközetben nyertek szomszédvári rangadót Pécsen, majd gólfesztivált rendeztek Tatatábányán. A bányászvárosban Part Kristóf hatszor, míg Gregorovics Mátyás ötször volt eredményes, a csapat pedig összesen 24 találatig jutott. Az utolsó körben így következhetett egy ki-ki mérkőzés a továbbjutásért a szombathelyi AVUS ellen, amelyen a hazai pálya előnyét is élvezhették a kaposváriak. A somogyiak viszont végül alulmaradtak, így a harmadik helyen zárták a D jelű csoportot, s búcsúztak a sorozattól.

A korosztály Magyar Kupáját az UVSE hódította, amely a döntőben a Ferencvárost győzte le. A harmadik helyet pedig a KSI csapata szerezte meg, amely a bronzmeccsen a BVSC-Zuglót verte.

A Kaposvári VK eredményei: