A tavalyi bajnokság érmeseitől elszenvedett vereségeket követően a Szentes otthonában szerette volna megszerezni első pontjait a Kaposvári VK, amely továbbra sem számíthatott a sérült Juhász-Szelei Norbertre. A somogyiak próbáltak ajtóstul berontani a Szeged otthonába, a rekorderük, Vindisch Ferenc révén el is hozták a labdát az első ráúszásnál, majd ifjabb Berta József emberelőnyös találatával a vezetést is magukhoz ragadták. Ez viszont nem tartott sokáig, a hazaiak ugyanis még az első negyedben fordítottak, így a folytatásban a KVK rohant az eredmény után. A második etap közepén koronázta siker a kaposváriak akaratát, hiszen sorozatban ifjabb Berta József, Dőry Farkas és Aranyi Attila is bevette a szentesi kaput, így újra fordult a kocka.

A harmadik játékrészben próbálták állandósítani kétgólos előnyüket a kaposváriak, de ennél jobban nem tudtak eltávolodni a folyamatosan kapaszkodó hazaiaktól. A Szentes pedig nem adta fel, az utolsó etap közepére utolérte a Kaposvárt, amely ezt követően újra megrázta magát és ifjabb Berta József, valamint Aranyi Attila akciógóljai révén 35 másodperc alatt visszavette a kétgólos vezetést. Ettől kezdve pedig már nem volt kérdés, melyik csapat gyűjti be a három pontot. A Kaposvári VK így három vereséget követően megszerezte első sikerét a bajnokságban.

Metalcom Szentes–Kaposvári VK 11–13 (3–3, 3–4, 2–3, 3–3)

Szentes, 100 néző. Vezette: Vogel G., Fodor R.

Metalcom Szentes: Kovács B. – Dmytro, Vékony (1), Szatmári (3), Vismeg B., Biros B. (2), Hajdú A. (2). Csere: Pethe, Bozó (2), Magyar M., Csorba (1), Kürti-Szabó, Makán. Vezetőedző: Komlósi Péter.

Kaposvári VK: Kósik – Dőry (3), ifj. Berta J. (4), Pellei F. (1), Fülöp B. (1), Baj, Vindisch (1). Csere: Aranyi A. (2), Kakstedter, Palatinus, Vörös, Takács J. (1). Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 11/5, illetve 6/1.

Gól, ötméteresből: 1/1, illetve 1/1.

Kipontozódott: Fülöp B. (25. p.), Aranyi A. (32. p.).