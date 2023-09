CSURGÓI KK - HSA NEKA 34-31

(18–17) CSURGÓ: Füstös Á – TUFEGDZIC 8 (2)., Mazurek 2, Szeitl E. 3, Kriszmancsics 2(1) , HERCEG 7 , Spruk 3. Csere: HOLLÓ (kapus), ZAGARr 4 , Borsos , Papp T. 1, Gábor M. 4, Tóth P., Vasvári , Gebhardt , Horváth Edző: Baranyai Norbert HSA NEKA : Mikler K.- KRAKOVSZKI ZS. 4 , DELY 3, Karai 2 , Tárnoki, Kovács Gergő 3(1) , Ludmán M. 3, Csere: DEMÉNYI (kapus), Sisa 3 , Kathi 1, SZTRAKA 4(1) , Kovács Tamás 4 , Szűcs B. 1 , Gál D.2 , Molnár R.1 , Tóth L. , Edző: ifj. Sótonyi László Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző. V: Andorka M.- Hucker R. Az eredmény alakulása. 7. perc:4-3. 12. p.: 8-6. 15. p.: 9–9. 23.p.: 13–13. 35. p.: 20–19. 43.p.: 25–22. 48 p.: 28–24. 51. p.: 31–24. 56. p.: 32-28. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/3, ill. 4/2

Igazi somogyi rangadó volt a hétvégén Csurgón, hiszen a két élvonalbeli csapaton kívül a 2023-as év legjobb játékvezetőinek megválasztott Andorka-Hucker játékvezetői párosból Andorka Miklós balatonföldvári, de a versenybírók is Somogyországból érkeztek. Nagy várakozás előzte meg a találkozót, hiszen mind a két csapat remekül rajtolt a bajnokságban, és ez előre vetítette, hogy egy jó mérkőzést láthat a nagyszámú nézősereg. Dely Márton góljával indult a találkozó de Szeitl, majd Tufegdzic találatával már a csurgói gárdánál volt az előny. Gyorsan beindultak csapatok, és annak ellenére, hogy itt is és ott is becsúszott egy két hiba, egy küzdelmes, jó mérkőzés alakult ki. A félidő végére egyetlen egy gól volt a hazaiak előnye, így nyitott maradt a találkozó kimenetele.

A második játékrészt kettős emberhátrányban kezdte a NEKA, de ennek ellenére Ludmán bevette Holló kapuját és ezzel egyből egalizáltak. Innen sokáig fej -fej mellett haladtak a csapatok de egy bő tíz perces játék után a csurgó ellépett a fiataloktól, és folyamatosan növelte az előnyét. Sótonyi László kétszer is időt kért, hogy rendezzék a sorokat, de ez nem állította meg a csurgói rohamokat. Ha lassan is de, nyílt az olló és elhúztak Vasváriék. Az utolsó tíz percre már hét gólos volt a hazai csapat előnye de jöttek hibák is. A kimaradt hétméteresek és ziccerek megbosszulták magukat, és az utolsó pillanatig küzdő balatonboglári fiatalok sokat faragtak a hátrányukból, Karai, Sztraka és Dely is eredményes volt, de a Csurgó is talált gólokat. A hazai győzelem nem forgott veszélyben, de az akadémistákat is megilleti minden dicséret, hiszen nagyszerűen küzdöttek az egész találkozón.

Mestermérleg:

Baranyai Norbert: Elmaradt a védekezésünk a szokásostól, nehezebben ment a visszarendeződés, viszont ezt kompenzáltuk a támadójátékunkkal. Nehéz, pörgős mérkőzés volt, örülök hogy sikerült mentálisan erősnek maradni.

Sótonyi László: Gratulálok a Csurgónak .Ellentétben az előző mérkőzésekkel ezen a találkozón sok gólt kaptunk. Fiatal a csapatunk, a Csurgó az előző évhez képest erősödött. Ez nehéz pálya, nem könnyű itt játszani. Tanulságos mérkőzés volt, a tapasztalatainkat a javunkra fogjuk fordítani.