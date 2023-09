A magyar U21-es labdarúgó-válogatott végig magabiztosan játszva megnyerte a szegedi Szent Gellért Fórumban rendezett csoportmérkőzést. A magyarok attraktív játékot mutattak, többször is veszélyeztették a kazah kaput. A vezetést elég korán, már a tizedik percben megszerezték Kovács Mátyás révén. Ezután sérülés miatt cserélt Gera Zoltán szövetségi edző: Horváth Artúrt váltotta Bényei Ágoston. A negyvenegyedik percben Denis Mitrofanov, a kazahok támadója veszélyeztetett, azonban lövése elszállt a kapu mellett.

A második félidőre ugyanúgy jellemző volt a hazai dominancia, egymás után dolgozták ki a magyarok a helyzeteket.

Vitális Milán végig nagyon aktív volt, fontos szerepet vállalt a támadásban és a védekezésben is. Őt azonban a nyolcvanegyedik percben lecserélték, helyére Eördögh András állt be. Majd a szintén csereként beálló Lisztes Krisztián a nyolcvankilencedik percben egy gyönyörű csel után az üresen maradó Eördögh-höz passzolt, aki meg is szerezte a meccs második gólját.

Ezzel Magyarország az első összecsapás után a B csoport élén áll. A B jelű csoportban a magyarok mellett Belgium, Spanyolország, Skócia, Málta és Kazahsztán fiataljai szerepelnek. Magyarország legközelebb kedden játszik Málta ellen, idegenben.

Magyarország–Kazahsztán 2–0 (1–0)

Magyarország: Hegyi – Szabó A., Iyinbor, Csinger – Kovács M., Baráth P. (Katona B., 80. p.), Horváth A. (Bényei, 14. p.), Benczenleitner – Vancsa (Lisztes K., 63. p.), Németh A. (Kocsis D., 63. p.), Vitális (Eördögh, 80. p.). Szövetségi edző: Gera Zoltán.

Kazahsztán: Anarbekov – Dobaj, Sirobokov, Zsumakanov, Kalmirza (Kaldibekov, 74. p.), Kurgin (Tkacsenko, 64. p.) – Buribajev, Szadibekov (Galim, 86. p.), Nazimkanov, Mitrofanov (Abdulla, 75. p.) – Szviridov (Jesszimbekov, 86. p.). Szövetségi edző: Kajrat Nurdauletov.

Gólszerzők: Kovács M. 10., Eördögh 89. perc.

Gera Zoltán: – Megrúgtuk az első gólt, megvoltak a lehetőségeink arra, hogy a másodikat is megszerezzük. Ezt nem tettük meg, és elkezdtünk kicsit bizonytalankodni. Nyilván a játékosoknak fel kellett dolgozniuk, hogy az ellenfél passzív maradt, hogy vezetünk egy nullra, mégsem jönnek, nem akarnak minket megtámadni. Nem játszottunk már olyan gyorsan és türelmesen. Szerettük volna, hogy a második félidőben ez megforduljon, de nem találtuk a fogást, tartottuk a labdát, nem tudtunk annyi helyzetet kialakítani, nem játszottunk magunkhoz képest jól. A győzelmünk nem forgott veszélyben, megrúgtuk a második gólt, azzal eldöntöttük a mérkőzést.