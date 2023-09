Jó előjelekkel utazott Pécsre a Rákóczi, amely minden sorozatot összevetve nyolc meccse nem talált legyőzőre. A PEAC ezzel szemben vergődött az utóbbi mérkőzéseken, s ez az ellentétes forma gyorsan kiütközött. A második percben Hampuk Ádám szerzett labdát, majd jobbról, Csikar-szögből, a kapus lábai között lőtt a jobb alsóba (0–1). A kaposváriak akarata érvénysült a folytatásban is, sőt Horváth Balázs révén a vezetésüket is megduplázhatták volna az első tíz percen belül, de a fiatal középpályás lövését a felső kapufa blokkolta. A következő somogyi lehetőségnél viszont már a kapufa sem mentette meg a hazaiakat: Bíró Dominik nagy bedobását követően Szederkényi Ádám csúsztatta tovább a labdát, amit Hampuk Ádám egy méterről fejelt a kapuba (0–2). A Rákóczi uralta a mérkőzést, de támadásokba egyre kevesebb energiát tettek bele a vendégek, de még így is csak előttük adódtak lehetőségek.

A szünetben nem véletlen, hogy kettőt is cserélt a hazaiak vezetőedzője, Lőrinc Antal, de ez sem hozta meg a kívánt eredményt, ugyanis továbbra is a zöld-fehérek alakították ki a lehetőségeket, majd ők is kezdtek beleszürkülni a találkozóba.

A Rákóczi összességében viszont így is megérdemelten jutott tovább a legjobb harminckettő közé a MOL Magyar Kupában.

PTE-PEAC–Kaposvári Rákóczi FC 0–2 (0–2)

Pécs, PMFC Stadion, 200 néző. V.: Kakuk Sz. (Varga L., Topálszki Sz.).

PTE-PEAC: Pölöskei T. – Leidl, Bozóki, Weiland, Than – Temesvári – Udvardi (Hazenauer, a 76. percben), Gelencsér G. (Takács M., a 65. percben), Márkvárt P. (Nagy M., a szünetben), Hock (Gelencsér B., a 65. percben) – Keresztes (Orbán K., a szünetben). Vezetőedző: Lőrinc Antal.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Heil, Harsányi, Szederkényi – Ekker, Pintér M. (Kis-Fónai, a 89. percben), A. Mazzonetto, Horváth B. (N. Mazzonetto, a 84. percben), Pusztai – Hampuk, Bíró D. (Babinszky, a 79. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerző: Hampuk (a 2. és a 19. percben).

Sárga lap: Keresztes (a 26. percben), Udvardi (az 57. percben).