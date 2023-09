Nagyot fordult a világ a Siófok KC háza táján, hiszen a klub az előszezont és a játékoskeret kialakítását még élvonalbeli reményekkel kezdte meg. Pálffy Anna, Győri Viktória, Hadnagy Fanni, Takács Eszter, Jovana Ilic és a profi szerződést kapó saját nevelésű tehetségek közül egy kivételtől eltekintve (Karé Kamilla) már mindenki máshol pattogtatja a labdát, ahogyan másutt irányít Koi Endre vezetőedző is, akinek így a bemutatkozás sem adatott meg az siófoki klub kispadján.

Az NB I-es licencét elvesztő együttes a harmadosztályból építheti magát újra, miközben az általuk tavaly háromszor is legyőzött Motherson-Mosonmagyaróvári KC a minap történelmi, 33–30-as győzelmet aratott a K&H Női Kézilabda Liga 2. fordulójában a Győri Audi ETO KC ellen. Ezzel Gyurka János együttese lett az első magyar csapat a Siófok KC 2020-as sikere után, mely bajnoki mérkőzésen legyőzte a magyar rekordbajnokot.

A múlt szép, tartalmas és sikerekkel teli, a jelen azonban kérdőjelekkel teli és ingatag a Kiss Szilárd Sportcsarnok háza táján. A harmadosztályú játékoskeretet szinte kizárólag saját nevelésű tehetségek alkotják, a vezetőedzői pozíciót pedig a rutinos szakember, Pintér Károly tölti be.

– Miután kiderült, hogy mindössze a harmadosztályban indulhatunk, csak és kizárólag utánpótláskorú játékosok maradtak az egyesületnél – fogalmazott Pintér Károly, aki immáron huszonöt éve dolgozik edzőként a klub kötelékében. – Sajnálatos módon az ifjúsági korcsoportból is sokan távoztak, tizenhárom meghatározó játékos választott másik klubot, ezáltal nagyon nehezen tudtuk csak összerakni a játékoskeretet. A felkészülést augusztus elején kezdtük meg huszonnégy játékossal, napi két edzéssel. A keret az élvonalbeli ifjúsági- és a serdülő csapatra épül, utóbbiban 2008-as születésű, U15-ös játékosokat is találunk. Mindössze négy felnőtt korú játékosunk van, visszatért hozzánk Bozsok Dóra, Torma Kinga, Póczik Kata, valamint a gólvonalon tudhatjuk a komoly rutinnal rendelkező kapuvédőt, Sándor-Györkös Rebekát. Az elmúlt hetekben részt vettünk a hazai rendezésű XII. Instromet Kupán, ahol serdülő- és ifjúsági korosztályban is ezüstérmet szereztünk, valamint megmérkőztünk többek között az angolai junior válogatottal.

– Kocsis Szilvia, Karé Kamilla és Bojtok Anna személyében maradtak azért meghatározó tehetségek, a keret azonban összességében borzasztóan fiatal – fogalmazott a szakember, aki szerint a nehézségek ellenére jó úton haladnak – Egy jó szellemű társaság van kialakulóban, mely sokat dolgozik azért, hogy fejlődjön és egyénileg, valamint csapatszinten is megállja a helyét. Az élvonalbeli ifjúsági bajnokság küzdelmei már elkezdődtek. Az első fordulóban ugyan szoros mérkőzésen vereséget szenvedtünk a Dunaújvárosi KKA ellen, a minap viszont bravúros győzelmet értünk el a Szombathelyi KKA vendégeként. Régóta nem éreztem egy mérkőzés után edzőként ilyen örömöt, a lányok hatalmasat küzdöttek, igazi nagybetűs csapatot alkottak. Önbizalom növelő sikerrel és jó hangulatban készülünk tehát a Nagyatád elleni harmadosztályú rajtra.

– El kell fogadni, hogy jelen helyzetben egy fiatalokból álló amatőr csapat vagyunk, ráadásul a mezőny és az erőviszonyok is ismeretlenek a számunkra. Aki ismer az tudja, hogy csapataimmal minden mérkőzésen a győzelemre törekszem, de ennek nem feltétlenül van realitása. Egyelőre sok az ismeretlen tényező, ráadásul a lebonyolítási rendszer is változott, ami nehezebbé teszi a feljutást – mondta el lapunknak Pintér Károly, akit a célokról is megkérdeztünk. – Vannak törvényszerűségek, miszerint egy Trabanttal nehéz egy Mercedes ellen versenyezni. Meg kell várnunk az első kört, meg kell ismernünk a nyolcfős mezőnyt, hogy lássuk, van-e benne Mercedes. Feljutásról egyelőre nem beszélünk, megpróbáljuk felnőtt szinten a lehető legtöbbet kihozni a szezonból. A serdülő- és ifjúsági élvonalban pedig szeretnénk megőrizni tagságunkat.

Játékoskeret

Kapusok: Sándor-Györkös Rebeka, Torma Kinga, Nógrádi Anna.

Jobbszélsők: Bojtok Anna, Lozsi Erna Gabriella, Posta Luca.

Jobbátlövők: Kocsis Szilvia, Deme Liliána, Jócsik Nóra.

Irányítók: Bozsok Dóra, Gurbács Borbála, Szekeres Kamilla.

Beállók: Póczik Kata, Koósz Fruzsina, Sólyom Sára.

Balátlövők: Koósz Karina, Erdélyi Boglárka, Tordai-Nagy Sára Anna.

Balszélsők: Karé Kamilla, Bakonyi Dóra, Bálint Réka.

Vezetőedző: Pintér Károly.

NB II-es bajnoki menetrend

09.09. 16 óra Siófok KC–Nagyatádi RKC SE

09.16. 18 óra PTE PEAC U21–Siófok KC

09.24. 15 óra Tungsram SE–Siófok KC

09.30. 13 óra Siófok KC–Szekszárdi FGKC

10.07. 16 óra Siófok KC–Mohácsi TE 1888

10.22. 18 óra NEKA U21–Siófok KC

11.04. 11 óra DKKA U21–Siófok KC.