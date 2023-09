Szita Károly polgármester a köszöntőjében elmondta, hogy Kaposvár népességarányosan a legtöbbet költi a sportra országos szinten, a költségvetés négy százalékából a sportot támogatja az önkormányzat, míg az országos átlag mindössze 0,8 százalék. A polgármester kiemelte továbbá, hogy az elmúlt időszakban összesen 248 millió forinttal támogatta a város a kosárlabdát, melyből a Kasi 130 millió forintot kapott.

– Köszönöm, hogy rajtunk kívül több szponzor is a csapat mellé áll, egyelőre a város adja a legtöbb támogatást, de örülnék ha ez megfordulna a jövőben – emelte ki Szita Károly a 118 milliós szponzorációs szerződés aláírása előtt. A polgármester sok sikert kívánt a csapatnak a Körmend elleni rajthoz és elárulta viccelődve, hogy a Pécs elleni hazai bajnokin elviselhetetlen lenne ha nem nyernének a kaposváriak.

A visszavonulását bejelentő Hendlein Roland is üdvözölte a szurkolókat, aki elárulta, hogy nagyon nehéz volt neki az első meccseken a lelátóról nézni a csapatot.

– Az idei szezonban már teljesen más szemléletben dolgozunk szakmailag és pénzügyileg is – árulta el a klublegenda. – A fiatalokat szeretnénk leginkább beépíteni idén, így hogy ha jövőre változik a szabály és két magyar játékosnak mindig a pályán kell lennie, akkor már tudjunk profitálni ebből.

Bemutatkozhatott a szurkolóknak az új vezetőedző is, aki szintén a saját nevelésű játékosok fejlődését tekinti a legfontosabbnak. Váradi Kornél kiemelte, hogy több fiatallal már dolgozott is együtt.

– Minden építkezés apró lépésekkel kezdődik, ez alapján dolgozunk minden edzésen és meccsen is – mondta a vezetőedző. – Fontos Kaposvár a magyar kosárlabda jövője szempontjából is, hiszen a válogatottnál hamarosan generációváltás várható, és a somogyi játékosok már az utánpótlásban is lehetőséget kaptak a bő keretekben – világított rá Váradi Kornél, akit meglepett hogy már az első hazai felkészülési meccsen mennyien szurkoltak a csapatnak. A szakember elárulta azt is, hogy a védekezésre fekteti a hangsúlyt, mely megadja a ritmus a magabiztos támadásnak is.

A kaposváriak csapatkapitánya az öltözői hangulatot méltatta.

– A négy új légiós és Fazekas Máté nem csak jó kosarasok, de jó emberek is, így jó a csapategység – vélekedett Krnjajszki Borisz. A csapatkapitány kitért arra is, hogy egész nyáron sokat gondolt a Paks elleni utolsó hazai mérkőzésre, ahol egy tét nélküli meccsen is rengetegen biztatták a csapatot. – Ez megmutatta, hogy kitartotok mellettünk, nem lesz könnyű szezon, de veletek együtt sokat el tudunk érni – szólt a szurkolókhoz Krnjajszki Borisz.

A kérdések előtt Puska Zoltán egy tiszteletbérletet is átadott a Somogyi Bicskások szurkolói csoportnak, megköszönve a kitartó biztatást a nehezebb időszakokban is.

Az első szurkolói kérdések természetesen Hendlein Rolandhoz szóltak, aki elmondta, hogy nem volt egyszerű döntés a visszavonulás, most viszont ahogy játékosként úgy szakmai tanácsadóként is szeretne teljesíteni és bizonyítani. Kiderült az is, hogy az első hazai bajnokin, a Pécs ellen október 6-án búcsúzhatnak el a szurkolók Rolitól.

Újdonság lesz, hogy a 14 év alattiak ingyenesen jöhetnek a klub meccseire, így is segítve azt, hogy minél többen kedvet kapjanak a sporthoz, vagy akár a szurkoláshoz is a legfiatalabbak közül.