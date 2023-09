Az előző évhez hasonlóan idén is megszervezte jótékonysági kampányát a Kaposvári Vízilabda Klub, amely a Ferencváros elleni bajnoki mérkőzés előtt arra kérte szurkolóit, hogy egy-egy gumilabdával érkezzenek, melyet később majd a város óvodáiban osztanak szét. A város ezúttal is összefogott, a lelátón percekkel a kezdés előtt elképesztő mennyiségű labda vár arra, hogy megmártózzon a Csik Ferenc Versenyuszoda medencéjében. A színes kavalkád nem is váratott sokat magára, s szinte a teljes vízfelületet beterítette a labdazápor.

Ami viszont sokat váratott magára az az első kaposvári találat. Az első negyedben ugyanis csak a válogatott játékosokkal teletűzdelt Ferencváros tudta megrezegtetni a KVK hálóját, szám szerint négyszer, így már ekkor eldőlt a lényegi kérdés. A második felvonásban Dusan Mandic elhibázott büntetője ellenére is tovább növelte előnyét az FTC. A Kaposvár tizenkét perc elteltével Dőry Farkas pontos, balkezes lövésével törte meg gólcsendjét, de ez csupán szépségtapasz volt.

A fordulás után érkezett az újabb hazai találat Kakstedter Bendegúz révén, majd Dőry Farkas távoli bombájával már csak öt volt a felek között. Ennél közelebb viszont nem tudtak kerülni a hazaiak a címvédőhöz, amely végül tizenegygólos sikert aratott a Csik Ferenc Versenyuszodában, ahol a hangulatra ezúttal sem lehetett panasz.

A Bajnokok Ligájában is érdekelt FTC így továbbra is őrzi hibátlan mérlegét, míg a Kaposvári VK három vereség után készülhet a Szentes elleni összecsapásra, melyen már vérmes pontszerzési reményekkel ugrik medencébe.